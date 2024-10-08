Яке завтра, 9 жовтня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

9 жовтня 2024 року — середа. 959-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

9 жовтня в церковному календарі – день пам’яті святого апостола Якова Алфеєвого. Він був одним із дванадцяти апостолів, яких обрав Ісус Христос для проповіді Євангелія. Він був сином Алфея та братом апостола Матфея. Яків відзначався своєю послугою, лікуванням недуг та проповіддю в різних країнах. Після зішестя Святого Духа, Яків проповідував у Юдеї, Едессі, Тирі, Газі, Елевтерополі, а також у Персії та Єгипті. Він лікував різні недуги, відганяв злих духів і приводив багатьох людей до Христа.

Що не можна робити 9 жовтня

Не можна рубати яблуні, груші і черешні.

Забороняється грати весілля.

Не слід зловживати алкоголем і об'їдатися.

Народні прикмети і традиції на 9 жовтня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: на талу землю випав сніг — чекайте на поганий урожай наступного року;

місяць за хмарами — до посушливого літа;

дощить — сніг випаде рано;

кроти копають широкі нори — чекайте на швидке потепління;

ще не все листя опало з вишні — до потепління.

9 жовтня кроти копають широкі нори — чекайте на швидке потепління / Фото: Unsplash

В давнину цей день називали "Першої каші". Традиційно у великому казані варили кашу з великою кількістю сала. Вважалося, хто її з'їсть, той буде здоровим.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 9 жовтня

Які завтра іменини: Костянтин, Максим, Петро, Степан, Яків.

Талісманом людини, народженої 9 жовтня, є топаз. Камінь, який відомий людству вже три тисячоліття. Здавна топаз називали символом холоднокровності. Вірили, що самоцвіт робить свого власника розсудливим.

Цього дня народилися:

1963 рік — український прозаїк і поет Павло Вольвач;

1970 рік — українська поетеса Антоніна Филонич;

1975 рік — український актор Андрій Водичев.

Пам’ятні дати 9 жовтня

Календар важливих подій в Україні та світі за 9 жовтня:

1596 рік — церковний собор у Бересті затверджує Берестейську унію, чим засновує Українську греко-католицьку церкву;

1621 рік — у Хотині після війни підписують мирний договір між Річчю Посполитою і Османською імперією, за яким Річ Посполита закріплює свою перемогу над Туреччиною і на півстоліття уберігає Європу від османських нападів;

1655 рік — перемога гетьмана Богдана Хмельницького над військом Речі Посполитої у битві під Городком коло Львова;

1779 рік — перші бунти проти введення устаткування для прядіння бавовни, починаються в Манчестері;

1789 рік — у Королівстві Франція забороняють тортури;

1780 рік — у Королівстві Пруссія скасовують особисту залежність селян від поміщиків;

1874 рік — створення Всесвітнього поштового союзу;

1918 рік — обрання Фрідріха Карла Гессенського королем Фінляндії;

1920 рік — польські частини під командуванням генерала Л. Желіговського займають Вільнюс;

1928 рік — у Львові засновують греко-католицьку Богословську академію;

1963 рік — в повітря вперше піднімається гвинтокрил Мі-8.

Погода на 9 жовтня

Завтра, 9 жовтня, в Києві ясно, без опадів. У Львові похмуро, опадів не очікується. У Харкові ясна погода, без опадів. В Одесі від ранку небо вкриється хмарами, опадів не передбачається.

Температура повітря в Києві — +20 вдень та +11 вночі. У Львові — +21 вдень та +12 вночі. У Харкові — +18 вдень та +10 вночі. В Одесі — +20 вдень та +16 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

9 жовтня в Україні і світі святкують Всесвітній день пошти / Фото: Unsplash

9 жовтня в Україні і світі святкують Всесвітній день пошти. Це міжнародне свято було засноване 1969 року на Конгресі Всесвітнього поштового союзу (ВПС) в Токіо. Метою цього дня є підвищення обізнаності про важливість поштових послуг у повсякденному житті людей та бізнесу, а також сприяння розвитку поштового обслуговування у світі. Цей день святкують на згадку про заснування Всесвітнього поштового союзу 9 жовтня 1874 року в Берні, Швейцарія. На сьогоднішній день ВПС об’єднує 192 країни, включаючи Україну.

Також 9 жовтня День рієлтора в Україні. Це неофіційне професійне свято було засноване 1999 року на Першому Всеукраїнському з’їзді рієлторів. Вперше його відсвяткували 2000 року. Рієлтори відіграють важливу роль у сфері нерухомості, допомагаючи людям купувати, продавати та орендувати житло та комерційні приміщення. Вони виступають посередниками в угодах, забезпечуючи юридичну чистоту та вигідні умови для своїх клієнтів.

А ще 9 жовтня Міжнародний день дзиґи. Цей день присвячений одній з найдавніших іграшок людства – дзизі, яка відома в різних культурах та країнах світу протягом тисячоліть. Ідея святкування належить Музею вовчка та йо-йо у Берлінгтоні, штат Вісконсін. Цього дня проводяться змагання з крутіння дзиґи, де учасники демонструють свої вміння та техніку. Виграє той, чия іграшка обертається найдовше, організовуються майстер-класи з виготовлення дзиґи власними руками, що дозволяє дізнатися більше про фізичні принципи її руху, у музеях та навчальних закладах організовуються виставки старовинних та сучасних дзиґ, що представляють різноманітні культури світу. Дзиґа є не лише іграшкою, але й інструментом для наукових досліджень, демонструючи принципи обертання та стабільності.

9 жовтня святкують Всесвітній день фінансового планування. Це свято було започатковане для підвищення обізнаності про важливість фінансового планування та керування особистими фінансами. Основна мета цього дня – допомогти людям зрозуміти, як правильно планувати свої фінанси, щоб досягти фінансової стабільності та добробуту. Цього дня проводяться різноманітні заходи, такі як семінари, вебінари, консультації з фінансовими експертами, які допомагають людям навчитися ефективно керувати своїми грошима.