Які 10 ознак того, що ви маєте надзвичайно розвинену інтуїцію: перевірте за списком

Вчені, досліджуючи тему шостого чуття, виявили, що багато відкриттів та революційних рішень були надиктовані саме внутрішнім голосом – інтуїцією. Науковці досі вивчають цю надзвичайну здатність людини бачити й відчувати істину. А психологи говорять, що саме завдяки своїй інтуїції людина робить правильні вибори, які рятують їй життя чи призводять до неймовірних успіхів. Як визначити, чи є у вас внутрішнє шосте чуття? Є 10 ознак, які говорять про те, що ви маєте надзвичайну інтуїцію, хоча можете навіть не здогадуватися про це.

Які ознаки того, що ви маєте надзвичайно розвинену інтуїцію

У вас дуже яскраві емоції, ви їх прекрасно усвідомлюєте і вмієте проживати. Для вас зовсім не проблема, якщо вам дуже сумно, ви зможете розібратися у цьому. Також ви не приховуєте своєї радості, намагаєтеся поділитися нею з іншими. Ви чітко усвідомлюєте свою поведінку, вмієте керуватися своїми діями. У вас є розуміння того, що ви робите і навіщо, ви вмієте відслідковувати причину-наслідок. Ви досить уважні, від вас не приховати навіть найменших дрібниць, ви бачите те, чого інші люди можуть не помічати. Вам досить комфортно наодинці, хоча вам також дуже добре й у товаристві. У вас розвинена емпатія, ви вмієте співпереживати іншим, добре розумієте почуття оточуючих. Ви маєте дар дипломатії, можете легко домовитися будь з ким, розуміючи опонента і приймаючи його точку зору. Вам часто сняться кольорові сни, дуже яскраві та незабутні. Також ви можете бачити сни, які потім збуваються. Іноді ви можете себе накручувати, надумувати те, чого не було. Ви – творча особистість, адже здатні помічати красу у дрібницях та повсякденні. Ви пізнаєте цей світ через книги, музику, картини та інші види мистецтва. Ви – справжній оптиміст, бо знаєте, що все стається лише на краще.

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