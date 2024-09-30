Які 20 милозвучних слів зможуть вимовити лише українці: іноземці зламають язика

Українська мова багата на незвичайні слова, саме вони роблять її унікальною.

На сторінці ресурсу "Рух за мову" наведено двадцять українських слів, які будуть зрозумілими лише українцям. Це унікальні лексеми, відповідників яких ви не знайдете у жодній мові світу.

Які 20 унікальних слів можуть вимовити лише українці

Вештатися – ходити в різних напрямках, блукати, десь бродити. Духмяний – який має сильний, приємний запах; запашний, пахучий. Кмітливий – тямущий, розумний, уміє добре й швидко міркувати. Непереливки – так кажуть про людину, яка потрапила в халепу. Обценьки – ручне металеве знаряддя у вигляді щипців із загнутими всередину і загостреними кінцями, якими витягують цвяхи. Пасіювати – гніватися чи злитися на когось. Пуцьвірінок – безпере пташеня, цим словом також називають маленьку дитину. Телепень – зневажлива й лайлива назва незграбної людини; тюхтій, незграба, дурень. Теревенити – багато говорити, базікати, патякати, баляндрасити. Філіжанка – чашка, горня. Вирій – теплі краї, куди відлітають на зиму птахи. Добродій – той, хто допомагає. Залізниця – дорога з рейковою колією, призначена для пересування залізничного рухомого складу. Книгарня – книжкова крамниця. Кохати – виявляти глибоку сердечну прихильність, почуття; плекати що-небудь. Митець – той, хто працює у якому-небудь виді мистецтва; майстер. Нівроку – непоганий, нічого собі, непогано. Олія – рідка жирова речовина, яку добувають з деяких рослин; олійна фарба; мастило. Обіруч – разом, обома руками, по обидва боки. Шахівниця – дерев’яна або картонна дошка, на якій грають у шахи.

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