Які 3 інгредієнти перетворять найбідніший ґрунт на родючий чорнозем: поради експертів

Весна – це ідеальний час, щоб потурбуватися про родючість землі нас своєму городі для отримання великого урожаю.

Якщо земля на вашому городі вкрай виснажена чи потребує додаткового підживлення, можна скористатися натуральним добривом із трьох інгредієнтів, який допоможе відновити її родючість. Для приготування засобу знадобляться 3 інгредієнти, кожен з яких відіграє важливу роль у поліпшенні структури та поживності землі.

Яке добриво треба використовувати для покращення родючості ґрунту

Кісткове борошно (виготовляється з кісток великої рогатої худоби). Цей корисний органічний засіб містить кальцій, калій, залізо, фосфор та азот, які вкрай необхідні рослинам навесні для активного росту та розвитку. Азот сприяє нарощуванню зеленої маси, зміцненню стебел і листя овочевих культур. А залізо, калій, кальцій і фосфор вкупі покращують структуру ґрунту. За своїм складом кісткове борошно подібне до гною, але діє швидше і не має неприємного запаху. Для приготування суміші потрібно 2 кілограми такого підживлення.

(виготовляється з кісток великої рогатої худоби). Цей корисний органічний засіб містить кальцій, калій, залізо, фосфор та азот, які вкрай необхідні рослинам навесні для активного росту та розвитку. Азот сприяє нарощуванню зеленої маси, зміцненню стебел і листя овочевих культур. А залізо, калій, кальцій і фосфор вкупі покращують структуру ґрунту. За своїм складом кісткове борошно подібне до гною, але діє швидше і не має неприємного запаху. Для приготування суміші потрібно 2 кілограми такого підживлення. Деревний попіл – це універсальне природне добриво, яке є джерелом калію, кальцію, магнію, фосфору та інших мікроелементів, необхідних для швидкого росту й розвитку рослин та покращення структури ґрунту. Попіл також допомагає нейтралізувати кислотність землі, робить її придатнішою для вирощування більшості овочевих культур. До того ж, він має антисептичні властивості, захищає рослини від хвороб і шкідників. Для суміші знадобиться 2 кілограми попелу.

– це універсальне природне добриво, яке є джерелом калію, кальцію, магнію, фосфору та інших мікроелементів, необхідних для швидкого росту й розвитку рослин та покращення структури ґрунту. Попіл також допомагає нейтралізувати кислотність землі, робить її придатнішою для вирощування більшості овочевих культур. До того ж, він має антисептичні властивості, захищає рослини від хвороб і шкідників. Для суміші знадобиться 2 кілограми попелу. Гірчична макуха отримується в результаті переробки насіння гірчиці. Це високоякісне ефективне підживлення, яке насичує ґрунт поживними речовинами та відлякує шкідників. Гірчична макуха допомагає у боротьбі з нематодами, дротяниками та іншими ґрунтовими комахами. Вона також покращує структуру ґрунту, робить його пухкішим. Для суміші знадобиться 2 кілограми органіки.

Як приготувати і використовувати суміш для покращення родючості ґрунту

Щоб приготувати добриво, треба добре змішати всі складники у рівних частинах. Готове підживлення необхідно вносити у сухому вигляді з розрахунку п’ять столових ложок на квадратний метр.

Засіб варто рівномірно розподілити по поверхні землі після чого ділянку треба злегка розпушити чи неглибоко перекопати. Добре робити обробку ґрунту перед дощем. Або після внесення підживлення слід полити город, щоб поживні речовини ґлибше й швидше проникли в структуру ґрунту.

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