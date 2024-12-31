Які 3 найголовніші ознаки того, що стосунки варто припинити: поради психологів

Іноді буває досить складно розірвати стосунки, особливо, коли вони тривають дуже довго.
Психологи назвали три найголовніші ознаки того, що стосунки треба завершувати, бо в таких випадках примирення чи вибачення зазвичай не допомагають.
Як зрозуміти, що стосунки треба припинити: пояснення експертів
- Ви сваритеся майже щодня. Якщо конфлікти стали невід’ємною частиною вашого спільного життя, то варто задуматися над тим, чи треба продовжувати такі взаємини. Коли сварки стаються чи не щодня і стали настільки серйозними, що не обходяться без взаємних образ, варто почати турбуватися. Бо жодні вибачення чи примирення не зможуть перекрити відчуття болю від завданих образ і неповаги.
- Відсутність довіри. У відносинах вкрай важливо повністю довіряти одне одному. Якщо в одного з вас є звичка перевіряти пошту, повідомлення і соціальні мережі своєї другої половинки, це лише питання часу, коли ваші стосунки припинять своє існування. Відсутність довіри може з'явитися внаслідок невдалого попереднього досвіду, наприклад, зради колишнього. Якщо ви намагаєтеся, але все-таки не можете відпустити минуле, краще закінчити стосунки й не мучити себе і свого партнера.
- Між вами практично немає фізичної близькості. Вам стає зрозуміло, що ви не бажаєте фізичної близькості зі своїм партнером, чи він почав віддалятися. Ви більше не знаходите спільних тем для розмов, окрім побутових. Вам стає дуже одиноко, особливо тоді, коли партнер знаходиться зовсім поруч. А якщо є інтимна близькість, то вона більше не приносить задоволення, і в парі починається відчуження.
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