Які 4 фрази відштовхнуть будь-якого чоловіка: жінкам їх краще не вимовляти, можуть залишитися самотніми

Часом жінки залишаються самотніми зовсім не тому, що не достатньо привабливі зовнішньо, чи не вміють господарювати, не сприймають гумору, інше. Причина може бути набагато прозаїчнішою, вони не правильно вибудовують відносини з чоловіками, не розуміють їх психології.

Інколи жінці здається, що тією чи інакшою поведінкою вона відстоює власний простір чи пояснює та відстоює власну життєву позицію, дотримується принципів. Насправді своєю поведінкою, розмовами вона відштовхує чоловіка. Не останню роль у цьому відіграють слова, які часто вона вимовляє бездумно.

Психологи назвали чотири фрази, які не потрібно говорити партнеру, щоб зберегти стосунки.

Які чотири фрази можуть відвернути від партнера

"Ти зобов'язаний мене забезпечувати". Быльшосты жінкам приємно, коли чоловіки піклуються про них і забезпечують їх. Але в сьогоднішніх реаліях, вважається, що чоловіки цього робити не зобов'язані. Як тільки чоловік чує таку фразу, то в нього просто зникає бажання хоч щось робити заради жінки з якою він знаходиться у стосунках. "А ось інші чоловіки..." Метод такого "позитивного прикладу" ніколи не працює, оскільки жодній людині не подобається, коли її порівнюють з іншими. Якщо ви хочете, щоб у чоловіка накопичувалося роздратування до вас, промовляйте її частіше. Якщо ваша мета змотивувати партнера, шукайте інші методи впливу. "Ти ніколи...". Якщо ви так говорите, не так важливо, про що говорите, людям і чоловікам в тому числі не подобаються подібні узагальнення. Замість того щоб використовувати подібні фрази як, наприклад, "Ти ніколи мене не слухаєш", "Ти ніколи мені не допомагаєш" І т.п. краще тактовно та м'яко поговорити про своє невдоволення та свої бажання. Наприклад: "Мені було б приємно, якби ти мене вислухав" і "Я хотіла б, щоб ти мені з цим допоміг". "Я забороняю". Цю фразу ненавидять всі ще з дитинства. Мужчина, з яким ви маєте справу вже давно не є дитиною, тому забороняти йому щось ви не маєте права. Якщо ви будете вживати подібний вираз постійно, мужчина, навпаки, проявить цікавість до забороненого.

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