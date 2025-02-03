Які 7 ознак вказують на те, що пральна машинка скоро зламається: про це треба знати

Побутова техніка має свій термін експлуатації і часто сигналізує про те, що невдовзі станеться поломка.

Експерти виділяють сім типових ознак, які можуть вказувати на те, що невдовзі треба буде купувати нову пралку. Про це пише ресурс "24 Канал" з посиланням на Tom's Guide.

Які 7 ознак того, що пральна машинка може зламатися й доведеться купувати нову

Незвичні звуки під час прання. Якщо пралка працює занадто гучно, це вказує на те, що барабан почав обертатися швидше. Це може стати сигналом того, що прилад потребує втручання майстра. Одяг погано переться. Це може означати те, що машина погано зливає воду, тому одяг залишається брудним після прання. Так як у барабані залишаються часточки бруду. Треба перевірити фільтр, можливо, він забився, або прилад потребує заміни. Барабан погано обертається. Тут може бути проблема зношення двигуна, тому пралка не може набрати обертів. Також не виключена поломка системи тиску, її можна почистити самостійно чи викликати майстра. Пралка підтікає. Якщо під час чи після прання під приладом виникає калюжа, на це є дві причини. Може, відійшов зливний шланг, що дуже легко виправити. А може бути, що термін експлуатації приладу завершується, тому варто подбати про його заміну. Неприємний запах після прання сигналізує про те, що всередині пральної машинки є пліснява. Пралку треба чистити спеціальними чи підручними засобами й не закривати дверцята, поки вона не просохне. Зросли рахунки за воду. Якщо пральна машинка несправна, вона може використовувати занадто багато води. А це відобразиться на рахунках за комунальні послуги. Минув термін служби. Експерти зазначають, що середній термін служби пральної машинки – 10 років. Якщо пральна машинка ще працює, то це дуже добре. Однак варто бути готовими до того, що вона може зламатися будь-якої миті.

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