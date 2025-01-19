Які 8 речей можуть зламати пральну машинку одним махом: їх не можна класти до барабану

Щоб не знищити свою помічницю, не слід класти до барабану пралки цей одяг.

Багато хто кладе до пральної машинки абсолютно всі речі, не задумуючись про наслідки. Однак таке ставлення до побутового приладу може призвести до його поломки. Розповідаємо, посилаючись на ресурс "Добрі Новини", які речі в жодному разі не можна прати в машинці-автомат.

Названо 8 речей, які не можна прати у пральній машинці

Одяг із шерстю домашніх улюбленців. Одяг треба чистити від шерсті та ворсу перед пранням у машинці, і ось чому. По-перше, може забитися злив у пралці. А, по-друге, шерсть не відпирається, а налипає ще більше. Подушки з ефектом пам’яті. Цю річ взагалі не можна прати. Якщо ви покладете таку подушку до барабану, її форма та структура зіпсуються й користь виробу буде втрачено назавжди. А якщо тканина подушки порветься, наповнювач просто заб’є фільтри пральної машинки. Водонепроникний одяг під час прання утримуватиме в барабані воду. Тому цикл прання може збитися, що призведе до поломки приладу. Одяг із блискітками й камінням. Під час прання такий декор легко відлітає, особливо той, що приклеєний, а не пришитий. Таким чином, речі будуть безнадійно зіпсовані, а пралка може зламатися. Речі з плямами від легкозаймистих речовин. Якщо на одязі є плями від бензину чи гасу, під час прання вони можуть загорітися. Такі забруднення треба виводити вручну перед тим, як відправляти речі до барабану. Маленькі речі. Експерти не рекомендують прати в машинці речі, менші за рукавички. Також перед пранням обов’язково перевіряйте кишені й витягуйте всі дрібнички, бо вони засмічують злив, що призводить до поломки приладу. Килимки з гумовою основою та інші гумові речі можуть порватися під час прання й забити зливний отвір пральної машинки. Бюстгальтери. Така річ може зачепитися за барабан і пошкодити його. До того ж, сам бюстгальтер буде безнадійно зіпсований, тому його треба прати в спеціальному мішечку.

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