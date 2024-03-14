Які аромати приваблюють чоловіків: 6 запахів, які вони готові вдихати знову і знову

Чоловіки віддають перевагу як солодким, так і мускусним ароматам. Однак вони також є шанувальниками природних запахів тіла.

Клеопатра, яка наповнила свій корабель пелюстками троянд, пробираючись крізь них по коліна, щоб зустрітися з Марком Антонієм, доводить, що спокусливість закладена в історії парфумерії, чи не так? Що ж, якщо ви не вірите Клеопатрі та Марку, наука з того часу також довела, що певні аромати можуть впливати на привабливість людини.

ТСН.ua пропонує вам кілька найдивовижніших ароматів, які роблять жінок звабливими і привабливими для чоловіків, згідно з сайтом Ninu-perfum.com.

Ваніль

М'яка, солодка, але сильна та інтенсивна. Ваніль універсально викликає відчуття щастя, і доведено, що вона привертає увагу людей. Деякі експерти кажуть, що це природний афродизіак з доведеною здатністю спокушати і навіть посилювати збудження. Природний підсилювач лібідо використовується з 1700-х років, коли лікарі рекомендували його пацієнтам чоловічої статі для забезпечення потенції.

Трояндова олія

Рідко можна знайти аромат, який би більше асоціювався з коханням і романтикою, ніж сама троянда. Вважається, що цей вид квітів був створений богинею кохання Афродітою. Згідно з легендою, її сльози та кров її коханого Адоніса зросили землю, з якої виросли червоні троянди. Відтоді вона стала символом кохання до самої смерті. Сам аромат дуже витончений, але водночас емоційно піднесений. Це пов'язано з тим, що трояндова олія допомагає циркуляції та кровотоку.

Мускус

Мускус — найбільш плотський з усіх ароматичних інгредієнтів. Спочатку мускус збирали зі статевих залоз самців мускусних оленів. І, мабуть, він пахнув досить жахливо, поки його не витримували у горілці принаймні кілька місяців або навіть років. Сьогодні такі речі вкрай неприйнятні, і ми більше не використовуємо інгредієнти тваринного походження. Однак запах досі залишається. Яким би дивним не було його походження, мускус і сьогодні залишається популярним, завжди м'яким і сексуальним синтетичним ароматом.

Сандалове дерево

Сандалове дерево має дуже характерний, вершковий і м'який аромат. Родом зі Сходу, воно широко використовується як афродизіак для лікування імпотенції та зняття тривоги. У поєднанні з м'якими квітковими ароматами, такими як орхідеї, сандал робить жінок чарівними для чоловіків.

Жасмин

Жасмин може підвищити рівень настрою, що є важливою складовою привабливості. Він також є відомим афродизіаком і часто використовується в парфумерії, оскільки має насичений, солодкий запах, який зігріває і спокушає. Деякі експерти навіть стверджують, що жасмин — найчуттєвіший з усіх природних ароматів. Це тому, що жасмин містить хімічну речовину індол. Рослина виділяє цю сполуку з сильним запахом, щоб привабити комах-запилювачів. Виявляється, індол присутній і в людському організмі.

Ваш природний аромат

Експерти з'ясували, що чоловіки сходяться на думці про те, наскільки привабливими вони вважають запахи жіночого тіла. Жінки з вищим рівнем естрогену і нижчим рівнем прогестерону, на їхню думку, виділяли більш привабливий запах. Таким чином, дослідження дійшло висновку, що запах тіла діє як достовірна підказка про потенційну фертильність. Навіть якщо ви користуєтеся дезодорантом без запаху, перете одяг у пральному порошку без ароматизаторів і взагалі тримаєтеся подалі від парфумів, ви все одно виділяєте особливий аромат, який може бути привабливим для чоловіків.

Раніше ми писали про пʼять цілющих запахів, які полегшують біль, піднімають настрій, прояснюють свідомість, знімають стрес.

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