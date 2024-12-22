Які біологічні фрукти ми помилково вважаємо овочами: про це майже ніхто не знає

Помідори

В енциклопедії "Britannica" зазначається, що фрукти – це плоди квітучих рослин, які з'явилися після їхнього запилення, а овочі – це їстівні частини культури, такі як листя, стебла та коріння. Однак помідори займають невизначене місце в цій класифікації рослин. Технічно їхні плоди можна назвати фруктами, бо вони розвиваються з квітки і ростуть на трав'янистих кущах. Втім, незважаючи на ботанічну класифікацію, все ж таки помідор традиційно вважається овочем.

Огірки

Огірок також згідно ботанічної класифікації належить до фруктів. Досить цікаво, що в країнах Азії огірок вживається як десерт. Він належить до сімейства гарбузових рослин і вважається несправжньою ягодою із плодовим ложем, хоча зовсім не солодкий.

Кукурудза

Це однорічна культура із родини злакових. Її можна їсти, просто зваривши качани, або у вигляді каші. Також із кукурудзяного борошна роблять пластівці, випічку та снеки. Хоча насправді це фрукт, бо кожна зернина кукурудзяного качана – це насінина, а весь качан розвивається з квітки. Тому кукурудзу можна вважати сухим фруктом.

Авокадо

З погляду ботаніки, авокадо – це фрукт, який вважається ягодою, що має одну насінину. Авокадо складається зі шкірки, м’якоті і насінини з ендокарпією – тонким шаром, що її оточує. Плід росте на дереві та формується із зав’язі квітки. М’якоть у авокадо з’являється не одразу, вона наростає у процесі зростання плоду. Саме вона забезпечує захист та живлення насінини, яка знаходиться всередині. М’якоть авокадо їдять сирою, її додають до салатів, соусів, бутербродів, морозива і смузі.

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