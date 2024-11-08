Які бур’яни краще залишати на городі: вони підвищують урожайність ґрунту в рази

Боротьба з бур’янами триває від ранньої весни до глибокої осені, однак агрономи рекомендують деякі з них залишати на ділянці.

Розповідаємо, які бур’яни працюють як сидерати й медоноси, від них на городі буде сама користь.

Які бур’яни корисні для ґрунту та запилення городини, їх краще залишати на ділянці

Бур’яни-сидерати. Експерти відносять до цього переліку практично всі види бур’янів. За рахунок їхнього розгалуженого коріння земля насичується корисними речовинами, а наземна частина може слугувати підживленням, якщо восени прикопати її в землю. Щоб отримати від бур’янів максимальну користь для ґрунту, треба їх скосити перед тим, як вони зацвітуть, і залишити на осінь для підживлення. Варто знати, що не підходять у якості сидератів такі рослини: дикий портулак, гусятник, в’юнок та жовтець. Бур’яни-медоноси. Щоб не було пустоцвіту і городина добре плодоносила, на ділянку треба приваблювати бджіл. Аби вирішити цю проблему, достатньо на грядках з кабачками, огірками чи томатами залишати такі рослини:

кульбабу;

суріпку;

конюшину;

цикорій;

аптечну ромашку.

А щоб бур’яни не залишили насіння на вашому городі, їх треба зрізати, щойно вони почнуть відцвітати.

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