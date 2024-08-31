Які числа приносять щастя кожному знаку зодіаку: думка астрологів

Астрологи впевнені, що у кожного знаку зодіаку є свої щасливі числа, які можуть стати справжнім талісманом у житті. Шукайте свій знак зодіаку, щоб дізнатися своє число.

Щасливе число для Овна (21 березня до 20 квітня)

Це амбітний та цілеспрямований знак зодіаку, яким керує планета Марс. Для цього кардинального знаку зодіаку, кажуть астрологи, найщасливішим числом є шість. Воно є символом удачі в житті та успіху в фінансах. Досить сприятливим числом для Овна також вважаються дев'ять, тому що воно є символом духовного зростання цього знаку.

Які числа щасливі для Тельця (21 квітня до 20 травня)

Це земний знак, який несе у собі символ небесного бика. Ним управляє планета Венера, планета кохання та фінансів. Невід'ємними рисами цього знаку зодіаку можна назвати пошук розради у розкоші, матеріальних речах, достатку. А тому йому ідеально підходять числа п'ять і шість. Вони гарантують таке потрібне Тельцю фінансове процвітання, душевний достаток.

Числа щастя для Близнюків (21 травня до 21 червня)

Цей повітряний знак вважається мутабельним, а ще цікавим та розумним. Його часто називають справжнім соціальним метеликом. Близнюки перебувають під правлінням планети Меркурій. Найщасливішим числом для них астрологи називають п'ятірку, оскільки тільки воно здатне задовільнити їхню розумну та енергійну натуру.

Щасливі числа Рака (22 червня до 22 липня)

Це ще один кардинальний знак, який управляється водою та Місяцем. Він вважається найемоційнішим з усіх знаків зодіаку. Щасливе число для Рака — два, оскільки воно найкраще символізує силу партнерства, яке так потрібне цьому знаку зодіаку. Для Рака важливими є родинне вогнище та сім'я.

Які числа щасливі для знаку Лев (23 липня до 22 серпня)

Надзвичайно харизматичний вогняний знак, яким керує Сонце, вважається природним лідером зодіакального кола. Для Лева, звичайно, найщасливішим числом є одиничка. Вони вміють вести за собою зграю, чинячи при цьому на побратимів інших знаків зодіаку позитивний вплив.

Щасливі числа для Діви (23 серпня до 23 вересня)

Ще один мутабельний, але земний знак, який управляється планетою спілкування Меркурієм. Він вважається справжнім перфекціоністом, тому що є надзвичайно вибагливим і орієнтованим на маленькі деталі. Щасливим числом для Діви є три, адже воно є уособленням структурованого і практичного життя. Воно принесе в життя Діви удачу та успіх.

Які числа щасливі для Терезів (24 вересня до 23 жовтня)

Повітряний кардинальний знак зодіаку, який завжди прагне балансу та рівноваги у житті, керується планетою грошей і любові — Венерою. Він завжди і в усьому прагне симетрії. З Терезами найбільше асоціюється число сім, яке допомагає цьому знаку зодіаку почуватися зосередженим на собі та зовнішньому світові.

Число щастя для Скорпіонів (24 жовтня до 22 листопада)

Водний знак, яким керує планета Плутон. Вона надає йому дещо похмурого відтінку, але наділяє вмінням перетворюватися. Щасливим для Скорпіонів є число вісім. Астрологи впевнені, що воно допоможе їм повернутися до свого інтелектуального, емоційного та глибокого усвідомлення "я".

Щасливе число для Стрільців (23 листопада до 21 грудня)

Останній вогняний знак зодіаку, який характеризується своїм позитивний характером та жагою до пригод. Стрілець мутабельний зак та керується планетою Юпітер. Вони постійно перебувають у пошуку новий відчуттів та хвилювань. А тому їхнє щасливе число — три. Воно ідеально підходить їхній збудливій натурі, вважається корисним для їхньої працьовитості.

Які числа щасливі для знаку Козеріг (22 грудня до 20 січня)

Останній земний знак, яким управляє планета Сатурн. Він завжди керується правилами норми. Тому щасливим для Козерога вважається число чотири, яке підходить його дисциплінованій натурі, підкреслюючи її щирість та стабільність. Також це число ідеально характеризує потребу цього знаку зодіаку в відповідальності.

Яке число принесе щастя Водолію (21 січня до 18 лютого)

Революційний та прогресивний повітряний знак зодіаку, яким керує планета гуманності Уран. Водолій завжди діє так, щоб принести загальне благо. Щасливим числом цього знаку зодіаку є одинадцять. Астрологи вважають, що це число принесе йому удачу, багато щастя та любові, а ще воно ідеально поєднується з амбіціями та мріями Водолія.

Щасливе число для Риб (19 лютого до 20 березня)

Медитативний водний знак, якому особливо симпатизує число сім. Риби відрізняються досить мінливим характером. Хоча зазвичай вони мають спокійний характер, несуть умиротворення. Тому число сім якнайкраще підкреслює їхні сильні сторони та доповнює внутрішні якості.

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