Які чоловіки за знаком зодіаку найчастіше розбивають серця своїм обраницям

Розповідаємо, які чоловіки за знаком зодіаку найчастіше розбивають жіночі серця.

Скорпіон

Цей знак зодіаку по природі своїй дуже пристрасний і з такою ж самою пристрастю може бути мстивим та жорстоким. Чоловіки, народжені під цим знаком, можуть непомітно руйнувати взаємини, поки друга половинка не почне страждати і сама не піде зі стосунків. Проте, якщо чоловік Скорпіон закоханий, він зробить все, аби кохана не покинула його.

Лев

Цей вогняний знак наділений жагучою пристрастю та нестримним характером. Він дуже егоїстичний та самовпевнений, поряд нього зможе бути не кожна жінка. Коли щось іде не за його сценарієм чи він розлюбив, цей чоловік не вагаючись спалить усі мости. Навіть якщо стосунки тривали не один десяток років. До того ж, Леви можуть легко відволікатися на інших жінок, а потім робити вигляд, ніби нічого й не сталося.

Овен

Цей знак зодіаку може бути люблячим, турботливим та ніжним партнером для своєї коханої. Та коли він вирішить, що розлюбив, негайно припинить стосунки і піде геть. Жодні умовляння чи сльози тут не допоможуть. Чоловік Овен швидко запалюється і так само швидко гасне, але він не може жити без емоцій, тому завжди рухається вперед назустріч новим пригодам та почуттям. І його зовсім не бентежить, що покинута ним жінка може страждати.

Козорог

Це один із найхолоднокровніших знаків зодіаку. Чоловіки Козороги думають лише про себе та про свої потреби у стосунках. Свою обраницю вони сприймають як проєкт, якщо бачитимуть, що він вдалий, вони вкладатимуть свої гроші, турботу та почуття. Якщо Козоріг не вбачатиме в жінці жодної користі для себе, він без жалю покине її напризволяще. Щоб не залишитися з розбитим серцем після чоловіка Козорога, треба уважно слідкувати за його поведінкою та діями.

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