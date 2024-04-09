Які дерева біля дому захищають від лиха і притягують щастя, а які накликають біду

Як відомо, рослини мають багато цілющих властивостей. А ще вони здатні давати сили, притягувати успіх та захищати від біди. Наші предки користувалися могутністю дерев, щоб уберегти себе та свою родину. Розповідаємо, які дерева треба садити біля подвір’я, щоб у родині був спокій і достаток, а яких не варто, аби не накликати негараздів.

Які дерева біля дому захищають від лиха, а які накликають біду

Береза вкрай потужний захисник. Її гілками у давнину захищали будинок, худобу і врожай на городі від нечистих сил. Якщо обійняти стовбур цього дерева, у людини відновлюються сили та повертається втрачена енергія. Але дерево повинно рости за межами подвір’я, під ним можна поставити лавочку. Тоді береза не впустить на поріг вашого дому жодного лиха. Також це дерево садили біля будинку, бо вірили, що в нього ніколи не потрапляє блискавка.

вкрай потужний захисник. Її гілками у давнину захищали будинок, худобу і врожай на городі від нечистих сил. Якщо обійняти стовбур цього дерева, у людини відновлюються сили та повертається втрачена енергія. Але дерево повинно рости за межами подвір’я, під ним можна поставити лавочку. Тоді береза не впустить на поріг вашого дому жодного лиха. Також це дерево садили біля будинку, бо вірили, що в нього ніколи не потрапляє блискавка. Дуб є символом могутності та влади. Але тут думки розділилися. Одні вважають, що дерево приносить у родину добробут, а інші думають, що воно несе смерть чоловіка в родині. Згідно народних прикмет дуб приймає лише сильних та мужніх людей, інших він може погубити. Тому дерево є символом відваги та могутності воїнів. Але краще його не садити у себе на подвір’ї, а десь за парканом, якщо захочеться мати захист та силу дуба.

є символом могутності та влади. Але тут думки розділилися. Одні вважають, що дерево приносить у родину добробут, а інші думають, що воно несе смерть чоловіка в родині. Згідно народних прикмет дуб приймає лише сильних та мужніх людей, інших він може погубити. Тому дерево є символом відваги та могутності воїнів. Але краще його не садити у себе на подвір’ї, а десь за парканом, якщо захочеться мати захист та силу дуба. Клен. Дерево має цілющі властивості, тому наші пращури активно користувалися його гілками та листям для лікування хворих. Якщо посадити це дерево біля будинку, то можна не боятися негативу, в домі не буде сварок. Клен приносить довголіття, міцне здоров’я, любов і достаток в родину. Аура клену сприятлива для налагодження міцних стосунків, несе спокій та впевненість у собі.

Дерево має цілющі властивості, тому наші пращури активно користувалися його гілками та листям для лікування хворих. Якщо посадити це дерево біля будинку, то можна не боятися негативу, в домі не буде сварок. Клен приносить довголіття, міцне здоров’я, любов і достаток в родину. Аура клену сприятлива для налагодження міцних стосунків, несе спокій та впевненість у собі. Ялина. Вважається, що це дерево несе негативну енергетику, тому його ніколи не садили біля подвір’я. Наші предки були переконані, що ялина може стати причиною безпліддя. Але насправді це зовсім не так. Дерево влітку накопичує сили та енергію, а взимку ділиться з тими, хто їх потребує. Тому коли не вистачає життєвих сил, можна обійняти ялину.

Вважається, що це дерево несе негативну енергетику, тому його ніколи не садили біля подвір’я. Наші предки були переконані, що ялина може стати причиною безпліддя. Але насправді це зовсім не так. Дерево влітку накопичує сили та енергію, а взимку ділиться з тими, хто їх потребує. Тому коли не вистачає життєвих сил, можна обійняти ялину. Осика. Це дерево вважалося проклятим, тим не менш, його завжди використовували як оберіг проти нечисті. Тому осику ніколи не садять біля обійстя, щоб не накликати біди.

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