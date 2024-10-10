Які дерева не можна садити біля дому: вони руйнують будівлю та висушують ґрунт

Немає такого обійстя, біля якого б не росли дерева, адже вони є окрасою подвір’я і дають тінь у спекотну погоду. Однак, не всі дерева потрібно садити у безпосередній близькості до будівель, бо їхнє коріння під час розростання може зруйнувати навіть найміцніший фундамент. Це відбувається тому, що рослині не вистачає вологи, вона може рости глибоко під будівлю у пошуках живлення. Розповідаємо, які дерева краще не садити близько свого дому, щоб уникнути руйнування фундаменту та висушування ґрунту.

Які дерева краще не садити біля дому: вони руйнують фундамент і висушують ґрунт

Дуб, великі види верби, в’яз та клен. Ці дерева мають потужну кореневу систему, тому можуть легко пошкодити фундамент, якщо їх садити біля будинку. А з часом на стінах можуть з’явитися й тріщини.

Ці дерева мають потужну кореневу систему, тому можуть легко пошкодити фундамент, якщо їх садити біля будинку. А з часом на стінах можуть з’явитися й тріщини. Сосна. Там, де росте сосна, інші рослини не ростимуть. А коли з дерева падає хвоя, то навіть трава починає жовтіти, тому про клумби з квітами чи інші рослини можна забути.

Там, де росте сосна, інші рослини не ростимуть. А коли з дерева падає хвоя, то навіть трава починає жовтіти, тому про клумби з квітами чи інші рослини можна забути. Тополя. Це дерево краще не садити на подвір’ї, бо воно має вкрай крихкий стовбур. Якщо буде негода, вітер чи гроза, гілки з нього падатимуть і пошкодять дах будинку чи інші споруди. До того ж, не варто забувати про пух тополі, який є сильним алергеном.

Це дерево краще не садити на подвір’ї, бо воно має вкрай крихкий стовбур. Якщо буде негода, вітер чи гроза, гілки з нього падатимуть і пошкодять дах будинку чи інші споруди. До того ж, не варто забувати про пух тополі, який є сильним алергеном. Береза. Це дерево потребує багато вологи, тому висушує навколо себе ґрунт. Там, де росте береза, іншим рослинам буде погано, вони хворітимуть.

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