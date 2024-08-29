Які дерева осушують ґрунт: що краще посадити біля вигрібної ями

Якщо ваша ділянка знаходиться в низині, ґрунтові води розташовані близько до поверхні, садівники радять спробувати осушувати ґрунт природним способом за допомогою рослин. Такі рослини, дерева осушувачі можуть допомогти, якщо у вас є зливні ями та септики, які також завдають господарям чимало клопоту. Вони не лише допоможуть в осушенні ділянки, а й зменшать регулярні витрати на відкачування вигрібної ями.

Як працюють природні "помпи"

Виявляється, деякі рослини природно осушують ґрунт, як справжні природні «насоси». Гарний вихід — посадити одне з таких неподалік вигрібної ями або на території за парканом.

У біології є таке поняття, як транспірація. Це процес збирання вологи кореневою системою. Невелика частина вологи, що поглинається використовується на зростання і розвиток рослини, основний обсяг води просто випаровується через стебла та листя. Таким чином, рослини захищаються від перегріву. Це фізіологічна потреба, при якій деякі дерева здатні перекачувати з ґрунту та випаровувати до 900 літрів води за одну добу.

Чемпіоном у цьому є тополя, саме вона здатна викачувати з ґрунту до 900 літрів води на добу. Але, звичайно, це дерево надто громіздке, і якщо садити його на ділянці, та й фундамент споруд вона може потрощити.

Серед інших дерев, які висушують грунт — черемха, вона поглинає та випаровує 150-200 літрів на добу. Доросле дерево берези викачає 200 літрів на добу, клен гостролистий та верба - 250 літрів за добу, дуб - 250-600 літрів за добу, сосна та бук п'ють по 100–150 літрів на добу.

Відмінним варіантом для висушування ділянки є ялина, що споживає до 300 літрів води за 24 години. Крім дренажної функції, це красиве дерево є елементом ландшафтного дизайну прибудинкових територій. Доросле дерево здатне видобувати воду в радіусі 7-12 метрів від ствола. Цей показник варто враховувати під час планування посадки.

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