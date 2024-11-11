Які дерева та кущі не можна садити восени, вони просто загинуть

Ці дерева та кущі краще не садити восени

Осінь – сприятливий час для посадки багатьох рослин. Однак не всі дерева та кущі зможуть пережити зиму після осінньої посадки, багато рослин починають готуватися до зими, поступово переходячи в стан спокою, що обмежує їх можливості для укорінення. Молоді саджанці часто не встигають розвинути кореневу систему до настання перших морозів, що може призвести до їхньої загибелі.

Не всі дерева та кущі зможуть пережити зиму, тому що температура ґрунту восени часто занизька для ефективного укорінення, зазвичай дерева гарно приживаються за температури ґрунту від 10 до 15°C. Молоді саджанці можуть бути слабкими або мати недостатньо розвинену кореневу систему, що збільшує ризик їх загибелі.

Не можна садити восени теплолюбні дерева

До таких рослин належать персик абрикос, мигдаль, айва. Ці дерева дуже чутливі до холоду і нормального вкорінення та потребують теплого, сухого клімату. За осінньої посадки їх коренева система не встигає розвинутися до морозів. Ці дерева можуть занадто рано зацвісти та постраждати від морозів.

Кісточкові дерева - вишню, черешню та сливу

Ці дерева також мають слабку кореневу систему, яка погано адаптується до пересадки в холодних умовах. Якщо висадити їх восени, існує високий ризик того, що вони не приживуться. Оптимальний час для посадки кісточкових дерева – весна, коли дерева вступають у фазу активної вегетації та легше адаптуються до нових умов.

Чи можна садити яблуні пізньої осені

Хоч яблуня і належить до кісточкових культур, найкращий час для її посадки - пізня осінь, а саме перша половина листопада. Оптимальна температура для посадки: вдень +10...+15 °C, а вночі — близько +5 °C.

Є лише одна пересторога для посадки яблуні восени -- для пізньої посадки вибирайте зимостійкі сорти.

Які декоративні кущі краще не садити восени

Декоративні кущі, такі як гліцинія та барбарис, також не слід садити восени, радять фахівці. Вони потребують часу для вкорінення, а тепла і вологого клімату восени може бути недостатньо для їх адаптації.

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