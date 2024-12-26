Які дерева треба посадити на своєму подвір’ї, щоб не викачувати вигрібну яму

У такий природний спосіб можна осушувати ґрунт не лише біля вигрібних ям, а й ті ділянки, що знаходяться в низині чи поблизу водоймищ.

Розповідаємо, посилаючись на ресурс Ukr.Media, як швидко осушити територію біля свого обійстя за допомогою дерев.

Які дерева на відмінно осушують ґрунт: поради експертів

Є багаторічні рослини, які здатні осушувати ґрунт у радіусі до 12 метрів навколо себе завдяки розгалуженій кореневій системі. Ці дерева й кущі можна порівняти з потужними насосами, однак варто враховувати, що такий ефект мають вже зрілі рослини.

Найкраще садити на своїй ділянці для біодренажу такі дерева й кущі, вони вбирають в себе максимальну кількість води на добу:

ясен – 400 літрів на добу;

– 400 літрів на добу; граб, евкаліпт – до 300 літрів на добу;

– до 300 літрів на добу; дуб – до 250 літрів на добу, віковий дуб вбирає до 600 літрів;

– до 250 літрів на добу, віковий дуб вбирає до 600 літрів; клен гостролистий – 250 літрів на добу;

– 250 літрів на добу; береза поглинає до 200 літрів на добу;

поглинає до 200 літрів на добу; черемха випаровує до 250 літрів на добу;

випаровує до 250 літрів на добу; верба, тополя – 120-270 літрів на добу;

– 120-270 літрів на добу; бук – до 250 літрів на добу;

– до 250 літрів на добу; ялиця поглинає до 50 літрів на добу.

Однак варто враховувати деякі нюанси, якщо ви хочете скористатися таким способом відкачування вологи на своїй ділянці.

Найбільш ефективно дерева й кущі поглинають вологу від кінця весни до середини осені. Саме в цей проміжок часу дерева перебувають у періоді активної вегетації.

У холодну пору року рослини перебувають у стані спокою, тому поглинають найменшу кількість вологи.

В період танення снігу дерева найімовірніше не встигатимуть поглинати велику кількість води, бо до кінця березня ще перебуватимуть у стані спокою.

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