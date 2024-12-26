Категорія
Різне
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Які дерева треба посадити на своєму подвір’ї, щоб не викачувати вигрібну яму

Які дерева треба посадити на своєму подвір’ї, щоб не викачувати вигрібну яму

Які дерева добре осушують ґрунт / Фото: Freepik

У такий природний спосіб можна осушувати ґрунт не лише біля вигрібних ям, а й ті ділянки, що знаходяться в низині чи поблизу водоймищ.

Розповідаємо, посилаючись на ресурс Ukr.Media,  як швидко осушити територію біля свого обійстя за допомогою дерев.

Які дерева на відмінно осушують ґрунт: поради експертів

Є багаторічні рослини, які здатні осушувати ґрунт у радіусі до 12 метрів навколо себе завдяки розгалуженій кореневій системі. Ці дерева й кущі можна порівняти з потужними насосами, однак варто враховувати, що такий ефект мають вже зрілі рослини.

Найкраще садити на своїй ділянці для біодренажу такі дерева й кущі, вони вбирають в себе максимальну кількість води на добу:

  • ясен – 400 літрів на добу;
  • граб, евкаліпт – до 300 літрів на добу;
  • дуб – до 250 літрів на добу, віковий дуб вбирає до 600 літрів;
  • клен гостролистий – 250 літрів на добу;
  • береза поглинає до 200 літрів на добу;
  • черемха випаровує до 250 літрів на добу;
  • верба, тополя – 120-270 літрів на добу;
  • бук – до 250 літрів на добу;
  • ялиця поглинає до 50 літрів на добу.

Однак варто враховувати деякі нюанси, якщо ви хочете скористатися таким способом відкачування вологи на своїй ділянці.

  • Найбільш ефективно дерева й кущі поглинають вологу від кінця весни до середини осені. Саме в цей проміжок часу дерева перебувають у періоді активної вегетації.
  • У холодну пору року рослини перебувають у стані спокою, тому поглинають найменшу кількість вологи.
  • В період танення снігу дерева найімовірніше не встигатимуть поглинати велику кількість води, бо до кінця березня ще перебуватимуть у стані спокою.

Читайте також:

Одна склянка у злив – і про засмічення труб можна забути на рік: корисні лайфгаки

Як використовувати цибулю в господарстві: про це майже ніхто не знає

Кому в жодному разі не можна пити чай з лимоном: про це треба знати

Повʼязані теми:

Наступна публікація