Які дерева в жодному разі не можна білити навесні, бо вони загинуть

Які плодові дерева краще не білити і чим їх обробити, щоб вони не хворіли і добре плодоносили.

Багато садівників білять плодові дерева, щоб отримати з них щедрий урожай. Та виявляється не всі рослини можна обробляти у такий спосіб. Розповідаємо, посилаючись на ресурс "24 Канал", навіщо білити дерева, які рослини не можна так обробляти, щоб не нашкодити їм.

Навіщо білити дерева

Плодові дерева зазвичай білять весною та восени. У такий спосіб садівники намагаються захистити рослини від різноманітних хвороб, комах-шкідників та гризунів. До того ж, весняне біління допомагає уникнути опіків. Бо у теплу пору року сонце буває досить палючим, і листя не спроможне захистити стовбур дерева від нього.

Які дерева білити не можна: поради досвідчених садівників

Така процедура може бути вкрай небезпечною для деяких рослин.

Молоді дерева. Кора у таких дерев дуже тонка, тому досить вразлива. Білити можна плодові дерева, яким уже виповнилося три роки.

Кора у таких дерев дуже тонка, тому досить вразлива. Білити можна плодові дерева, яким уже виповнилося три роки. Пошкоджені дерева. Ті рослини, у яких є тріщини на стовбурі чи інші пошкодження, краще не обробляти у такий спосіб. Оскільки рідина для біління під час процедури може потрапити глибоко у тканину стовбуру і завдати непоправної шкоди.

Ті рослини, у яких є тріщини на стовбурі чи інші пошкодження, краще не обробляти у такий спосіб. Оскільки рідина для біління під час процедури може потрапити глибоко у тканину стовбуру і завдати непоправної шкоди. Хворі дерева. Якщо на стовбурі плодового дерева є виразки, нарости чи кора змінила свій колір, це означає, що рослина хвора і її не слід білити. Бо така процедура може згубити плодове дерево.

Якщо на стовбурі плодового дерева є виразки, нарости чи кора змінила свій колір, це означає, що рослина хвора і її не слід білити. Бо така процедура може згубити плодове дерево. Декоративні дерева та кущі не потребують такої обробки, тому їх не треба білити.

Які є альтернативні методи обробки плодових дерев навесні

По-перше, можна зменшити концентрацію вапна у рідині, якщо ви все ж таки хочете побілити дерева у своєму саду. Для приготування суміші треба взяти кілограм засобу на відро води. Якщо суміш вийшла занадто рідкою, її можна загустити глиною.

можна зменшити концентрацію вапна у рідині, якщо ви все ж таки хочете побілити дерева у своєму саду. Для приготування суміші треба взяти кілограм засобу на відро води. Якщо суміш вийшла занадто рідкою, її можна загустити глиною. По-друге, якщо ви хочете захистити молоде дерево від комах чи гризунів, можна скористатися агроволокном. Просто обгорніть плівкою стовбур дерева.

якщо ви хочете захистити молоде дерево від комах чи гризунів, можна скористатися агроволокном. Просто обгорніть плівкою стовбур дерева. По-третє, хворі дерева спочатку треба підживити мінеральними добривами, а потім обробити їх слабким вапняним розчином.

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