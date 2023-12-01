Які смаколики треба поставити на новорічний стіл, щоб залучити багатство у рік Дракона 2024

Які солодощі повинні бути на святковому столі Нового року 2024, щоб Дракон приніс вам купу грошей.

Наступний, 2024 рік, мине під заступництвом Зеленого Дерев’яного Дракона. Щоб у домі постійно панував талан і було багатство, на новорічний святковий стіл потрібно подати деякі види десертів, аби задобрити господаря року. Розповідаємо, які солодощі та напої потрібно вибрати, щоб Дракон приніс вам купу грошей наступного року.

Які десерти повинні бути на новорічному столі, щоб залучити багатство 2024 року

Зелений чай. На святковому столі 2024 року повинен бути обов’язково цей напій. Оскільки зелений чай є символом добробуту, гармонії та достатку. Щоб Зелений Дракон залучив у ваш дім побільше грошей, варто випити зеленого чаю у новорічну ніч.

На святковому столі 2024 року повинен бути обов’язково цей напій. Оскільки зелений чай є символом добробуту, гармонії та достатку. Щоб Зелений Дракон залучив у ваш дім побільше грошей, варто випити зеленого чаю у новорічну ніч. Солодкі страви з бобів. Згідно зі стародавніми китайськими віруваннями боби є символом багатства, тому необхідно приготувати на святковий новорічний стіл якусь страву, щоб там були бобові. Це можуть бути традиційні для українського столу пиріжки з квасолею.

Згідно зі стародавніми китайськими віруваннями боби є символом багатства, тому необхідно приготувати на святковий новорічний стіл якусь страву, щоб там були бобові. Це можуть бути традиційні для українського столу пиріжки з квасолею. Кекси чи пудинг із рисового борошна. Будь-яка випічка із рисового борошна обов’язково принесе гроші та добробут у ваш дім. Оскільки рис також означає достаток. А Дракон любить такі смаколики, тому точно подбає про те, щоб нового року у вас було багато грошей.

Будь-яка випічка із рисового борошна обов’язково принесе гроші та добробут у ваш дім. Оскільки рис також означає достаток. А Дракон любить такі смаколики, тому точно подбає про те, щоб нового року у вас було багато грошей. Желе. Такий десерт стане ідеальним варіантом для новорічного столу. А щоб господар року був прихильним до вас, зробіть желе зеленого або червоного кольору.

Такий десерт стане ідеальним варіантом для новорічного столу. А щоб господар року був прихильним до вас, зробіть желе зеленого або червоного кольору. Китайські десерти. Не слід забувати про китайські традиційні смаколики. Це можуть бути солодкі паски, квасоляні тістечка тощо. Рецепти таких страв можна подивитися в інтернеті. Такий варіант точно сподобається володареві року, і у вас 2024-го буде купа грошей.

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