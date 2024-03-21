Що додати в лунку під час висаджування розсади солодкого перцю для гарного врожаю

Які добрива покласти в лунку з перцем для багатого врожаю

Для того, щоб перець пішов в ріст після пересадки у відкритий ґрунт необхідний регулярний полив і внесення добрив.

Досвідчені городники для отримання гарного врожаю радять ще при посадці розсади перцю додавати в лунки певні компоненти. Удобрення допоможе молодій рослині вкоренитися, забезпечать повноцінне харчування коренів, необхідне для росту та дозрівання плодів.

Коли висаджують розсаду солодкого перцю

Терміни висадження розсади солодкого перцю залежить від місця садіння. У теплицю чи парник висаджують 45-50 денну розсаду, у відкритий ґрунт – 60-70 денну.

Перець можна садити, коли ґрунт на глибині 10 см прогріється до 15-18 градусів.

Ґрунт на ділянці можна удобрити восени. Місця садіння знезаразити блідим розчином марганцівки.

Що покласти в лунку при посадці перцю

В першу чергу, деревну золу, в її складі є такі корисні речовини, як калій, кальцій і фосфор. В одну лунку достатньо насипати до 3 ложок деревної золи.

Суперфосфат, який сприятиме зміцненню кореневої системи і якнайшвидшій адаптації рослини в нових умовах. Для однієї лунки достатньо буде всього пів чайної ложки цього добрива.

Компост або перегній, органічне добриво також допоможе культурі швидше розвиватися і формувати якісні плоди. Для удобрення достатньо буде пів совка лопати компосту чи перегною. Якщо ґрунт удобрювався перегноєм восени, навесні можна його не вносити у лунку.

Замочене в окропі лушпиння цибулі — воно не лише збагатить землю мікроелементами, але й запобігає всіляким шкідникам та інфекціям.

Фахівці не рекомендують при вирощуванні перцю використовувати хімічне підживлення, крім суперфосфату. Хімічні добрива стимулюють ріст великого обсягу листя, в той час, як плоди не будуть утворюватися.

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