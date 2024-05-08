Виїзд людини з інвалідністю ІІ групи за кордон: хто може супроводжувати та які документи знадобляться

Які документи потрібні та хто може супроводжувати людину з інвалідністю II групи за кордон

Під час дії воєнного стану перетинати кордон можуть лише певні категорії військовозобовʼязаних чоловіків віком від 18 до 60 років. Зараз перетинати кордон можуть військовозобов'язані, супроводжуючи дружину з інвалідністю І, II, III групи, власних батьків або батьків дружини з інвалідністю І та II групи.

Хто може супроводжувати людини з інвалідністю за кордон та перебувати за межами України

Особи, що перебувають у родинних стосунках з людиною з інвалідністю. Це подружжя, діти можуть супроводжувати батьків, а батьки — дітей.

Юридична або фізична особа, що постійно доглядає за інвалідами. Така особа повинна мати документи, що підтверджують догляд

Представник організації, який здійснює соціальну роботу з догляду за людьми з інвалідністю.

Згідно з правилами сам факт наявності особи з інвалідністю не надає військовозобовʼязаній людині права на самостійний перетин кордону. Перетнути кордон через пропускний пункт можна, лише супроводжуючи людину з інвалідністю.

Самостійно перетнути пропускний пункт без особи з інвалідністю можливо лише, якщо людина з інвалідністю вже перебуває за кордоном. Для цього співробітнику прикордонної служби необхідно надати довідку про перебування особи з інвалідністю на консульському обліку в іншій країні.

Супровідники повинні повернутися в Україну не пізніше ніж особа, яку вони супроводжували. Якщо людина з інвалідністю повернеться з за кордону самостійно — це вважатиметься порушенням.

Супровід особи з інвалідністю II групи за кордон: які документи потрібні

Які документи потрібні для супроводу дружини з інвалідністю за кордон

Для супроводження дружини з інвалідністю її офіційний чоловік повинен надати на кордоні документи, які підтверджують інвалідність дружини та родинні звʼязки, а саме:

довідку МСЕК про інвалідність II групи,

свідоцтво про шлюб,

пенсійне посвідчення.

Супровід батьків військовозобов'язаного або батьків дружини

Щоб перетнути кордон у такому разі потрібні такі документи:

Документи, що підтверджують родинні звʼязки та спільне проживання. Це витяг з демографічного реєстру про реєстрацію за однією адресою, свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб.

Довідка МСЕК про інвалідність II групи.

Довідка ЛКК про необхідність постійного стороннього догляду за людиною з інвалідністю.

Пенсійне посвідчення.

Акт встановлення постійного стороннього догляду за особою.

Які документи потрібні, щоб супроводжувати дітей з інвалідністю II групи за межі України

Супроводжувати дітей за інвалідністю при виїзді за кордон можуть:

матір або батько,

опікун, піклувальник,

прийомні батьки, батьки-вихователі.

Супровід також можуть здійснювати при наявності підтвердних документів та документів, що підтверджують родинні зв’язки повнолітній брат, сестра, баба, дід, мачуха, вітчим з урахуванням їх приналежності до переліку категорій осіб, які звільнені від військової служби та мобілізації.

Для виїзду за межі України, супроводжуючи дітей з інвалідністю, необхідні:

Документи, що підтверджують родинні зв’язки у разі супроводу батьком або матір’ю.

У разі здійснення супроводу піклувальником, опікуном, батьками-вихователями, одним або обома прийомними батьками документи, що підтверджують відповідні повноваження особи, що супроводжує дитину з інвалідністю.

Всі документи можуть бути надані як в оригіналі, так і у вигляді нотаріально засвідченої копії.

Після прибуття супровідника та особи з інвалідністю на місце тимчасового перебування протягом одного робочого дня потрібно звернутися до консульської установи України для взяття осіб з інвалідністю на консульський облік.

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