Які джинси на піку популярності восени 2024: моделі, які ніколи не вийдуть із моди

Джинси вже давно перейшли до розряду елегантної класики, тому вони обов’язково мають бути в гардеробі кожної модниці.

Джинси – це ідеальний варіант одягу для будь-якого образу й пори року. Вони практичні та універсальні, їх можна одягнути під усе. До того ж, у такому одязі гарно, зручно та легко. Джинси будуть доречними на роботу, прогулянку чи вечірку, також на ділову зустріч та в подорож. Тому їх так люблять усі модниці світу. Розповідаємо, які варіанти джинсових штанів будуть на піку популярності восени 2024.

Широкі джинси з високою посадкою

Які модні джинси восени 2024

Ці штани перебувають на вершині модного олімпу вже кілька років і не збираються сходити звідти. Є кілька моделей цих джинсів – кюлоти, палацо, вільні широкі штани у чоловічому стилі. Така модель добре сидить на фігурі, коригує талію та видовжує ноги. За допомогою широких джинсів можна приховати зайві кілограми, якщо є така потреба.

Беггі-джинси

Які модні джинси восени 2024 / Фото: pixabay.com

Це ще одні широкі джинси, які мають середню чи низьку посадку і мішкуваті на вигляд. Їх неформальний стиль робить загальний аутфіт недбалим і дещо зухвалим. Це ідеальний варіант для прогулянок на кожен день. Їх можна носити з водолазками, укороченими топами та світшотами.

Прямі джинси

Які модні джинси восени 2024 / Фото: pixabay.com

Така модель штанів пасує абсолютно всім жінкам, незважаючи на вік і тип фігури. Прямі джинси – це ідеальний базовий варіант для повсякденного чи ділового образу. А якщо одягнути з такою моделлю блейзер, то можна сміливо вирушати на вечірку чи романтичну зустріч. Актуальними у цьому сезоні будуть прямі джинси без декору у класичному синьому кольорі.

Джинси-кльош

Які модні джинси восени 2024 / Фото: Freepik

Наразі ця модель також на піку популярності, це безперечний хіт, що повернувся на вершину олімпу 2023 року і залишатиметься там ще не один сезон. Тому на ці джинси можна розраховувати ще років п’ять і не боятися, що вони вийдуть із моди. Джинси-кльош – це улюблена модель усіх французьких модниць, бо з ними можна створювати елегантні образи на всі випадки життя. Такі штани краще носити зі взуттям на підборах, акцентуючи образ коричневим шкіряним ремінцем.

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