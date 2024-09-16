Якщо у вас немає цих трьох пар джинсів, варто вже придбати: що будуть носити цієї осені

Які джинси будуть в тренді восени 2024 року
Гардероб будь-якої дівчини чи жінки не можна помислити без джинсів і навіть не одних, а декількох пар. Це те, що нам потрібно для різних випадків, використовується у різних луках. Як будь-який елемент одягу, моделі джинсів та мода на них змінюється. Які будуть джинси в тренді цієї осені можна підгледіти у fashion-інфлюенсерів. І якщо їх не має в гардеробі, варто придбати.
Які модні джинси радять експерти обрати на осінь 2024 року
Світлі джинси
Світлі джинси повертаються у моду цієї осені. Денім у білосніжно-молочній гамі є чудовим поповненням гардеробу, він має не такий базовий вигляд як синій денім, освіжає образ.
Прямі, трохи мішкуваті джинси
Звичайно, не обійтися у цьому сезоні такої класики на всі часи, як прямі джинси. Деякий креатив тут внесений - восени 2024 року будуть актуальними прямі і трошки мішкуваті джинси.
Широкі джинси
Широкі джинси залишаються в моді протягом декількох сезонів, тому що вони зручні та комфортні. Джинси, на які експерти рекомендують звернути увагу - це широкі штани з низькою талією, тренд із 90-х.
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