Які фільми подивитися на Геловін 2024 року: топ-10 стрічок напередодні Дня всіх святих

В Україні, як і в багатьох інших країнах світу, напередодні Дня всіх святих святкують особливе свято – Геловін. Ми зібрали для вас добірку з горрорів і трилерів, які можна переглянути цього вечора, щоб створити відповідний настрій.

На сайті "pro-kino.site" розповіли про деякі фільми, які точно варто переглянути, якщо ви хочете провести цікавий вечір Геловіну зі своїми друзями або другою половинкою.

Сонцестояння (2019 рік)

Незрівнянна Флоренс П'ю у горрорі про групу друзів, які вирушають до Швеції на традиційний для цієї країни фестиваль, який відбувається всього лише раз на 90 років. Героїня Флоренс – Дані – намагається впоратися з особистими травмами. Спочатку фестиваль затягує своїми обрядами та захопливими дійствами, однак зовсім скоро стає зрозуміло, що друзі опинилися втягнутими в містичні ритуали місцевого культу, які приховують жахливі секрети.

Усміхайся (2022 рік)

Зовсім нова стрічка, яка розповідає історію лікарки-психіатрині, що стає свідком жахливої події під час сеансу з пацієнткою. Після цього жінка починає переживати параноїдальні моменти: її переслідує невідома сила, яка насилає страшні видіння. Головна героїня повинна розгадати загадку, що стоїть за цим явищем, щоб врятувати своє здоров'я і навіть життя.

Дім, який побудував Джек (2018 рік)

Захопливий триллер від режисера Ларса фон Трієра з Умою Турман і Меттом Діллоном у ролях. Ця історія розповідає про серійного вбивцю, який розмірковує про свої вчинки. Протягом усього фільму глядач бачить ключові моменти з життя, які і сформували особистість вбивці на ім'я Джек. Створюючи свій "ідеальний" твір, Джек ще більше заглиблюється у божевілля.

Я бачу, я бачу (2015 рік)

Німецький триллер, сюжет якого обертається навколо двох братів, які живуть разом з матір'ю у віддаленій сільській місцевості. Мати проводить тривалий час у лікарні, а коли повертається, то розуміє, що щось не так. У братів з'являються видіння зі страшними таємничими образами, що призводить до напруженості в родині.

Безмежний басейн (2023 рік)

Режисер Брендон Кроненберг створив стрічку про письменника Джеймса, який разом зі своєю дружиною вирушає до розкішного курорту на відпочинок. Там вони знайомляться з таємничою парою, яка згодом приводить їх на зустрічі, де проводяться небезпечні й темні ритуали. Коли Джеймс потрапляє в ситуацію, яка змушує його побачити наслідки своїх вчинків, перед ним розкривається нова реальність, де вже немає місця сенсу чи моральності.

Спадковість (2018 рік)

Родина Грехемів переживає трагічну смерть матері. Це потрясіння змушує всіх членів сім'ї відкрити свої темні таємниці, пов'язані з родоводом. Протягом усього фільму герої стикаються з надприродними явищами та жахливими подіями, які виявляють вплив містичних сил і спадкових травм.

1408 (2008 рік)

Джон К'юсак і Семюел Л. Джексон в екранізації легендарного роману Стівена Кінга. Фільм розповідає історію письменника Майка Енсліна, який досліджує паранормальні явища. Він зупиняється у готелі в кімнаті 1408, в якій сталося чимало жахливих і дивних подій. Хоча персонал попереджає Майка, однак він усе ж вирішує провести там ніч, сповнену справжніх жахіть. Він стикається з надприродними явищами, переживаючи всі свої страхи та згадуючи спогади з життя.

А якщо вам до вподоби легендарні старі фільми, спробуйте подивитися (або ще раз переглянути, якщо ви вже їх бачили) такі стрічки.

Сонна лощина (1999 рік)

Готичний фільм, який несе в собі елементи детективу та містики. В головних ролях неповторні Джонні Депп і Крістіна Річчі. Під час війни американських колоністів за незалежність німецький кавалерист проявляє себе як безжалісний воїн. Він відрубує голови всім без розбору. Його схоплюють у селищі під назвою Сонна Лощина, де обезголовлюють. Проходить 20 років і спокій місцевих жителів порушений, адже відбуваються дивні вбивства, де жертвам відрубують голови. Констебль Ікабод Крейн, який звик до логіки і не вірить у Бога, починає розслідування. Розповіді про вершників без голови він сприймає скептично, але все змінюється в один момент.

Куб (1997 рік)

Група незнайомців в один момент опиняється в секретній лабораторії, що має вигляд куба з численними кімнатами. В кожному приміщенні на героїв чекають смертоності пастки. Щоб знайти вихід, усім потрібно працювати разом. Водночас кожен розкриває свої таємниці і страхи.

Ворон (1994 рік)

Американський готичний супергеройський фільм, який є кіноадаптацією одноіменного коміксу. Це також остання робота легендарного актора Брендона Лі. За переказами, мудрий ворон прилітає, щоб забрати душі покійників до країни вічного спокою. Але якщо душа обтяжена сумом, то не може знайти спочинку. Тоді вона повертається на землю, щоб відновити справедливість.