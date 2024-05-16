Які фрази привернуть чоловіків надовго: що вони хочуть чути від жінки

Щоб мати побудувати гарні стосунки з партнером, важливо багато спілкуватися та говорити правильні слова. Кажуть, що "жінка любить вухами", але це саме відноситься і до чоловіків.

Якщо чоловік часто чує від своєї партнерки фрази, що його надихають та підбадьорюють, він буде берегти стосунки з такою жінкою, тому що почуватиметься щасливим.

Психологи радять дівчатам та жінкам, які хочуть, щоб їхні стосунки з чоловіками були довготривалими та гармонійними, частіше казати такі фрази.

Які фрази хочуть чути чоловіки

Дякую

Найперше, не забувайте дякувати своєму партнеру. І не лише за якийсь подарунок чи виконане прохання, говоріть «дякую» навіть за те, що ви вважаєте «дрібницею».

Я в тебе вірю, я пишаюся тобою

Чоловікові важливо бути впевненим у собі, не менш важливо, щоб жінка, яка знаходилась поряд вірила в нього та нагадувала про це. Будь-якому чоловікові приємно, якщо супутниця пишається його успіхами.

Ти мав рацію, вибач

Запорука будь-яких стосунків — це визнання своїх помилок та правоти партнера. І не забувайте просити вибачення за помилки.

Добре як скажеш

Чоловіки люблять, коли жінка прислухається до їхньої думки. Це не означає, що потрібно погоджуватись абсолютно у всьому. Але показувати, що ви цінуєте його думку чи рішення, необхідно.

Мені подобається, як ти це зробив

Говоріть цю фразу з різних приводів. Він відчує, що ви оцінюєте його дії та цінуєте те, що він робить. А ще, що ви підтримуєте його вчинки чи дії.

Мені так добре з тобою

Це дуже потужна фраза, яка важлива на будь-якому етапі сосунків. Вона окрилює чоловіка, переконує його, що жінка його любить і цінує. Як кажуть психологи, цією фразою можна навіть закохати чоловіка, якщо її сказати в потрібний момент.

Що не можна говорити чоловікам

Не кажіть йому, що все зробите самі, не позбавляйте його відповідальності за вас та сім'ю.

Не допитуйте його про кожен крок та дію, довіряйте чоловікову не лише на словах, а й на ділі.

Не кажіть партнерові, що він робить, щось не правильно. Не критикуйте його навички, краще обговоріть, що вам подобається, а що ні.

Не звинувачуйте партнера, спробуйте пояснювати свої почуття, очікування конструктивно.

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