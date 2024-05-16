Які фрази привернуть чоловіків надовго: що вони хочуть чути від жінки

Фрази, які потрібно говорити чоловікам
Щоб мати побудувати гарні стосунки з партнером, важливо багато спілкуватися та говорити правильні слова. Кажуть, що "жінка любить вухами", але це саме відноситься і до чоловіків.
Якщо чоловік часто чує від своєї партнерки фрази, що його надихають та підбадьорюють, він буде берегти стосунки з такою жінкою, тому що почуватиметься щасливим.
Психологи радять дівчатам та жінкам, які хочуть, щоб їхні стосунки з чоловіками були довготривалими та гармонійними, частіше казати такі фрази.
Які фрази хочуть чути чоловіки
Дякую
Найперше, не забувайте дякувати своєму партнеру. І не лише за якийсь подарунок чи виконане прохання, говоріть «дякую» навіть за те, що ви вважаєте «дрібницею».
Я в тебе вірю, я пишаюся тобою
Чоловікові важливо бути впевненим у собі, не менш важливо, щоб жінка, яка знаходилась поряд вірила в нього та нагадувала про це. Будь-якому чоловікові приємно, якщо супутниця пишається його успіхами.
Ти мав рацію, вибач
Запорука будь-яких стосунків — це визнання своїх помилок та правоти партнера. І не забувайте просити вибачення за помилки.
Добре як скажеш
Чоловіки люблять, коли жінка прислухається до їхньої думки. Це не означає, що потрібно погоджуватись абсолютно у всьому. Але показувати, що ви цінуєте його думку чи рішення, необхідно.
Мені подобається, як ти це зробив
Говоріть цю фразу з різних приводів. Він відчує, що ви оцінюєте його дії та цінуєте те, що він робить. А ще, що ви підтримуєте його вчинки чи дії.
Мені так добре з тобою
Це дуже потужна фраза, яка важлива на будь-якому етапі сосунків. Вона окрилює чоловіка, переконує його, що жінка його любить і цінує. Як кажуть психологи, цією фразою можна навіть закохати чоловіка, якщо її сказати в потрібний момент.
Що не можна говорити чоловікам
- Не кажіть йому, що все зробите самі, не позбавляйте його відповідальності за вас та сім'ю.
- Не допитуйте його про кожен крок та дію, довіряйте чоловікову не лише на словах, а й на ділі.
- Не кажіть партнерові, що він робить, щось не правильно. Не критикуйте його навички, краще обговоріть, що вам подобається, а що ні.
- Не звинувачуйте партнера, спробуйте пояснювати свої почуття, очікування конструктивно.
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