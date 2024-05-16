Категорія
Різне
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Які фрази привернуть чоловіків надовго: що вони хочуть чути від жінки

Які фрази привернуть чоловіків надовго: що вони хочуть чути від жінки

Фрази, які подобаються чоловікам

Фрази, які потрібно говорити чоловікам

Щоб мати побудувати гарні стосунки з партнером, важливо багато спілкуватися та говорити правильні слова. Кажуть, що "жінка любить вухами", але це саме відноситься і до чоловіків.

Якщо чоловік часто чує від своєї партнерки фрази, що його надихають та підбадьорюють, він буде берегти стосунки з такою жінкою, тому що почуватиметься щасливим.

Психологи радять дівчатам та жінкам, які хочуть, щоб їхні стосунки з чоловіками були довготривалими та гармонійними, частіше казати такі фрази.

Які фрази хочуть чути чоловіки

Дякую

Найперше, не забувайте дякувати своєму партнеру.  І не лише за якийсь подарунок чи виконане прохання, говоріть «дякую» навіть за те, що ви вважаєте «дрібницею».

Я в тебе вірю, я пишаюся тобою

Чоловікові важливо бути впевненим у собі, не менш важливо, щоб жінка, яка знаходилась поряд вірила в нього та нагадувала про це. Будь-якому чоловікові  приємно, якщо супутниця  пишається його успіхами.

Ти мав рацію, вибач

Запорука будь-яких стосунків — це визнання своїх помилок та правоти партнера. І не забувайте просити вибачення за помилки.

Добре як скажеш

Чоловіки люблять, коли жінка прислухається до їхньої думки. Це не означає, що потрібно погоджуватись абсолютно у всьому. Але показувати, що ви цінуєте його думку чи рішення, необхідно.

Мені подобається, як ти це зробив

Говоріть цю фразу з різних приводів. Він відчує, що ви оцінюєте його дії та цінуєте те, що він робить. А ще, що ви підтримуєте його вчинки чи дії.

Мені так добре з тобою

Це дуже потужна фраза, яка важлива на будь-якому етапі сосунків. Вона окрилює чоловіка, переконує його, що жінка його любить і цінує. Як кажуть психологи, цією фразою можна навіть закохати чоловіка, якщо її сказати в потрібний момент. 

Що не можна говорити чоловікам

  • Не кажіть йому, що все зробите самі, не позбавляйте його відповідальності  за вас та сім'ю.
  • Не допитуйте його про кожен крок та дію, довіряйте чоловікову не лише на словах, а й на ділі. 
  • Не кажіть партнерові, що він робить, щось не правильно. Не критикуйте його навички, краще обговоріть, що вам подобається, а що ні.
  • Не звинувачуйте партнера,  спробуйте пояснювати свої почуття, очікування конструктивно.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація