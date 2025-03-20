Які фрази треба говорити своїй дитині щодня: саме ці слова формують самооцінку малюка

Батьки можуть не замислюватися над тим, що кожне їхнє слово залишає слід на все життя в душі малюка та формує його характер і самооцінку.
Психологи назвали фрази, які мають говорити батьки, щоб допомогти дитині вирости щасливою, спокійною і впевненою у собі людиною.
Які фрази дитина має чути від своїх батьків щодня: поради психологів
- "Я тебе люблю". Такі слова дають дитині впевненість у тому, що її люблять і вона дорога для своїх батьків. Психологи переконують, що ця фраза є фундаментальною для формування стабільної самооцінки та ментального здоров’я дитини.
- "Я розумію тебе". Ці слова допомагатимуть малюкові вирішувати складні завдання – від загубленої речі до особистих стосунків з протилежною статтю. Дитина знатиме, що її розуміють і приймають попри все, що вона буде почутою у будь-якому разі.
- "У тебе все вийде/Я в тебе вірю". Батьки мають заохочувати своїх дітей такими словами. Адже найменше завдання може здаватися малюкові дуже складним, бо він ще не знає, на що насправді здатен. Якщо кожного дня говорити дитині ці фрази, вона навчиться досить легко долати усі труднощі і виросте впевненою у собі людиною.
- "Як минув твій день". Такими словами варто закінчувати день, щоб обговорити важливі події, які сталися у дитини. Малюк звикне обговорювати з батьками те, що з ним відбувається упродовж дня — це формуватиме його довіру до дорослих. Таким чином у підлітковому віці не виникне жодних складнощів у спілкуванні з дитиною. Адже її звичка розмовляти з батьками допоможе налагодити продуктивну комунікацію й уникнути багатьох непорозумінь, які виникають у цьому віці.
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