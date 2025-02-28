Які фрази в жодному разі не можна говорити своїй дитині, інакше вона почне брехати

Психологи наголошують, що саме ці слова виховують у дитини схильність до обману.

Розповідаємо, посилаючись на ресурс Ukr.Media, яких фраз не можна говорити дитині, щоб вона не почала брехати.

"Ти вже доросла, а плачеш як маленька!", "Негайно припини кричати!", "Чому ти не можеш поводитися нормально?". Коли батьки намагаються заспокоїти своїх дітей цими словами, то таким чином вчать їх обманювати, і ось чому. Малюк намагатиметься приховати свої вчинки, щоб не викликати у батьків бурхливої негативної реакції. Психологи рекомендують не кричати на дитину, якщо та, наприклад, розбила склянку і приховала це. Замість осуду треба використовувати метод спілкування через «я-повідомлення», наприклад: "Прикро, що склянка розбилася, але таке іноді трапляється, тому наступного разу не бійся сказати мені про це". Так ви покажете, що на боці своєї дитини, яка б халепа не трапилася. І вона не боятиметься відверто говорити з вами й нічого не приховуватиме.

Коли батьки намагаються заспокоїти своїх дітей цими словами, то таким чином вчать їх обманювати, і ось чому. Малюк намагатиметься приховати свої вчинки, щоб не викликати у батьків бурхливої негативної реакції. Психологи рекомендують не кричати на дитину, якщо та, наприклад, розбила склянку і приховала це. Замість осуду треба використовувати метод спілкування через «я-повідомлення», наприклад: "Прикро, що склянка розбилася, але таке іноді трапляється, тому наступного разу не бійся сказати мені про це". Так ви покажете, що на боці своєї дитини, яка б халепа не трапилася. І вона не боятиметься відверто говорити з вами й нічого не приховуватиме. "Якщо ти не доїси кашу, покличу бабая!". Це дуже небезпечні слова. Маленькі діти не мають критично мислення і цілковито довіряють своїм батькам. Таким чином у малюка розвиватиметься фобія і страх, тому він почне брехати, щоб уникнути небезпеки. Натомість намагайтеся спілкуватися з дитиною конструктивно, наприклад: "Якщо ти поїси, у тебе будуть сили гратися цілий день".

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Ці фрази ранять дітей сильніше, ніж думають батьки: їх ніколи не можна говорити своїй малечі