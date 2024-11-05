Які головні антитренди зими 2024/2025: цих речей вже не варто носити, чим їх краще замінити

Цей одяг та взуття більше не повернеться на модний олімп, тому його варто забути назавжди.

Ще кілька років тому цей одяг був стильним, та вже сьогодні зійшов з модного олімпу. Стилісти назвали ті речі, про які вже варто забути, навряд чи вони повернуться у тренди. А також дали рекомендації, чим краще замінити цей одяг та взуття.

Антитренди зимового взуття 2024/2025

Антитренди зимовго одягу 2024/2025 / Фото: Freepik

Цієї зими більше не актуальне взуття, яке щільно прилягає до ноги. Натомість у моді грубі байкерські черевики, зимові лофери, високі прямі чоботи. Також варто відзначити уггі-автоледі, челсі та черевики на товстій підошві, це взуття не виходить із моди вже кілька років поспіль.

Атитренди зимових курток 2024/2025

Антитренди зимовго одягу 2024/2025 / Фото: Freepik

Приталені довгі пуховики з поясом вже давно не в моді. Стилісти цього зимового сезону пропонують об’ємні пуховики, куртки-бомбери чи довгі пальта. Також ще будуть актуальними дублянки-авіатори, шуби з екохутра, та якщо у вас немає цього одягу, не рекомендовано його купувати. Експерти говорять, що ці куртки та шуби також скоро вийдуть із моди.

Антитренди зимовго одягу 2024/2025

Антитренди зимовго одягу 2024/2025 / Фото: Freepik

Вже давно не актуальні светри й кофти із неякісного синтетичного матеріалу, приталені або дуже розтягнуті моделі. Краще вибирати светри чи гольфи з якісних натуральних матеріалів. Такі речі служитимуть не один рік і завжди матимуть гарний вигляд, якщо за ними правильно доглядати.

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