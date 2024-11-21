Яку городину не варто садити біля чорнобривців: квіти пригнічують ці культури

Ці квіти не лише прикрашають клумби, вони ще вкрай корисні для майбутнього врожаю городини, а для деяких культур, навпаки, можуть бути небезпечними.

Чорнобривці – одні з найпопулярніших квітів, які ростуть біля кожного українського подвір’я. Але вони не лише є окрасою для обійстя, а ще можуть бути вкрай корисними для ґрунту чи боротьби зі шкідниками й різноманітними хворобами. Однак, є такі городні культури, які не люблять цих квітів, бо вони пригнічують їхній ріст і розвиток.

Які культури краще садити біля чорнобривців

Ці квіти несуть саму користь для зростання та розвитку овочів. Якщо посіяти чорнобривці поряд з грядками, то овочеві культури добре ростимуть і даватимуть гарний урожай. Бо ці квіти покращують ґрунт, затримуючи вологу всередині й насичуючи необхідними мікроелементами.

Також чорнобривці є відмінними захисниками томатів від фітофтори. Щоб зберегти помідори від захворювання, восени треба вносити в ґрунт подрібнені стебла чорнобривців і перекопувати ділянку. Тоді наступного сезону хвороби не буде, і ви зберете потрійний урожай томатів.

Які городні культури не люблять чорнобривців

Однак, є такі рослини, яким ці квіти можуть зашкодити. Бо вони вкрай негативно впливають на їхню кореневу систему. Це стосується бобових та злакових культур.

Деякі господарі говорять, що чорнобривці також можуть пригнічувати капусту й редьку.

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