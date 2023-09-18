Які груди зводять чоловіків з розуму: плюси та мінуси великого і малого бюсту

На це питання ведеться безліч дискусій, напевно, не одне століття. Одні можуть бути за маленький бюст, розхвалюючи його принади, а любителі пишних форм приводять купу аргументів на користь того, що груди повинні бути великими. Тож, розглянемо всі плюси та мінуси великих і маленьких форм, аби з’ясувати, які груди кращі.

Які плюси та мінуси великих грудей?

Переваги великого бюсту. Це, звичайно, ефектний зовнішній вигляд, на такі форми завжди звертаються увагу. Великі груди «крадуть» кілограми з фігури, відволікаючи на себе увагу. Сексуальне декольте, яке можливе лише при наявності пишних форм. Великі груди виглядають жіночно, якщо власниця такого бюсту носитиме одяг унісекс, то її вже не переплутаєш із чоловіком. Жінки з великими грудьми можуть приділяти не так багато уваги своїй зовнішності, як жінки з маленькими. Бо чоловіків найбільш приваблюють їхні пишні форми. Для чоловіків жінки з великими грудьми здаються більш розумними та сексуальними, вони пробуджують у їхніх головах різні еротичні фантазії. Пані з пишними формами можуть заощаджувати на прикрасах, адже для таких грудей біжутерія не потрібна.

Це, звичайно, ефектний зовнішній вигляд, на такі форми завжди звертаються увагу. Великі груди «крадуть» кілограми з фігури, відволікаючи на себе увагу. Сексуальне декольте, яке можливе лише при наявності пишних форм. Великі груди виглядають жіночно, якщо власниця такого бюсту носитиме одяг унісекс, то її вже не переплутаєш із чоловіком. Жінки з великими грудьми можуть приділяти не так багато уваги своїй зовнішності, як жінки з маленькими. Бо чоловіків найбільш приваблюють їхні пишні форми. Для чоловіків жінки з великими грудьми здаються більш розумними та сексуальними, вони пробуджують у їхніх головах різні еротичні фантазії. Пані з пишними формами можуть заощаджувати на прикрасах, адже для таких грудей біжутерія не потрібна. Мінуси великих грудей. Найголовніший недолік великого бюсту – це його вага. Великі форми дуже навантажують хребет, при цьому навіть найдорожча білизна буде залишати сліди від лямок на плечах. Пані, що мають великі форми схильні до повноти, особливо, якщо пишні груди дісталися від природи. Одяг для таких форм потрібно вибирати дуже ретельно, щоб не виглядати вульгарно. Жінкам з великим бюстом потрібен особливий догляд за шкірою, оскільки вона може обвисати і мати розтяжки вже після 25 років. Щоб уникнути цих проблем, потрібно завжди носити підтримуючу білизну, робити спеціальні вправи і користуватися косметикою для підтримання пружності шкіри. Всі ці недоліки доставляють масу незручностей власниці пишних форм.

Які переваги та недоліки маленьких грудей?

Плюси маленьких форм. Перевагою маленьких грудей найперше є те, що пані дуже часто виглядають молодшими за свої роки. Їм простіше довгий час зберігати струнку та привабливу фігуру, вони практично не схильні до повноти. Власниці маленьких форм можуть уміло користуватися всіма перевагами нижньої білизни з ефектом «пуш-ап», збільшуючи груди до потрібного їм розміру. Таким пані простіше вибирати собі одяг, їм підходять практично всі моделі, якщо вони мають струнку та підтягнуту фігуру. У леді з невеликими формами більше шансів бути поміченими за те, що вони – особистості, а не за те, що мають пишний бюст. Жінки з маленькими формами можуть з легкістю займатися будь-якими видами спорту і не відчуватимуть при цьому незручностей через свої форми.

Перевагою маленьких грудей найперше є те, що пані дуже часто виглядають молодшими за свої роки. Їм простіше довгий час зберігати струнку та привабливу фігуру, вони практично не схильні до повноти. Власниці маленьких форм можуть уміло користуватися всіма перевагами нижньої білизни з ефектом «пуш-ап», збільшуючи груди до потрібного їм розміру. Таким пані простіше вибирати собі одяг, їм підходять практично всі моделі, якщо вони мають струнку та підтягнуту фігуру. У леді з невеликими формами більше шансів бути поміченими за те, що вони – особистості, а не за те, що мають пишний бюст. Жінки з маленькими формами можуть з легкістю займатися будь-якими видами спорту і не відчуватимуть при цьому незручностей через свої форми. Мінуси маленьких грудей. Самі власниці стосовно найголовнішого недоліку жартують: «Нічого покласти в глибоке декольте». Власницям маленького бюсту не можна носити декольтованих суконь, оскільки груди в такому випадку будуть виглядати пласкими. Завжди потрібно підбирати білизну з ефектом «пуш-ап», щоб формувати більш пишні форми. Не підходять таким пані силіконові накладки, бо вони просто не тримаються на маленьких формах. Якщо носити спортивну білизну, то груди виглядатимуть зовсім маленькими.

Який розмір грудей подобається чоловікам?

Правило золотої середини говорить, що жіночі груди повинні поміщатися в долоню. Але згідно статистики вимальовується така картина:

Майже 33% чоловіків надають перевагу грудям розміру С (третій розмір). Можливо, для когось це буде несподіванкою, та більшість чоловіків все ж таки люблять акуратні груди.

24% чоловікам подобаються груди четвертого розміру, це ті представники сильної статі, які люблять «гарячіше».

19% віддають перевагу розміру DD і вище – від п’ятого, щоб у жінки все було «при ній».

15,5% люблять дівчат з грудьми другого розміру (В).

8% надано розмірам А та АА (від одиниці і нижче). Такі чоловіки бачать жінок у зовсім іншій площині.

Як визначити розмір грудей?

Спосіб №1. Для того, аби дізнатися свій розмір грудей, потрібно виміряти обсяг під ними:

перший розмір – це 63-67 см;

другий розмір – 68-72 см;

третій розмір – 73-77 см;

четвертий розмір – 78-82 см;

п’ятий розмір – 83-87 см;

шостий розмір – 88-92 см і так далі.

Спосіб №2. Як дізнатися який розмір грудей по ліфчику. Кожному розмірові відповідає латинська буква. АА – це нульовий розмір; В – другий, С – третій; D – четвертий; DD – п’ятий; Е – шостий. Потрібно додати до округленого значення обсягу під грудьми букву, відповідну повноті вашої чашки і отримаєте ваш розмір ліфа.

Спосіб №3. Як визначити розмір грудей за допомогою долоні. У такий спосіб можна виміряти лише розмір чашки, а обхват доведеться вимірювати. Такий метод підійде тим, у кого розмір грудей дорівнює розміру долоні. Потрібно прикласти долоню до грудей. Якщо вона поміщається у вашу руку, тоді чашечку потрібно вибирати такого розміру, як і ваша долоня. Якщо ви власниця більших грудей, то можна попросити про допомогу чоловіка.

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