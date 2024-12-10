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Які іграшки обов'язково повинні бути на новорічній ялинці: нумерологиня відповіла

Які іграшки обов'язково повинні бути на новорічній ялинці: нумерологиня відповіла

Ялинка. / Фото: Unsplash

Головне - вірити у свої бажання та мрії.

Новорічна ялинка - це не просто прикрашене святкове дерево. Це така собі велика карта бажань на рік, яку можна використати собі на благо. Аби запрограмувати прийдешній рік на достаток і свято, важливо обрати правильні іграшки. 

Якими іграшками прикрасили цьогорічну ялинку, розповіла нумерологиня Катя Іваницька. 

Дзвіночки і янголята - найкращий захист оселі від негативу. Крім того дзвіночки приносять щастя і успіх. 

Парні птахи - до міцного кохання, а також допоможуть знайти свою другу половинку.

Шишки - допоможуть фінансовому зростанню та достатку в родині. 

Подарунок принесе у новому році приємні сюрпризи.

Сова - допоможе успішному навчанню та новим починням. 

Гномик - захистить дім від негативу. 

Нагадаємо, також нумерологиня Катя Іваницька назвала помилки у процесі прикрашання ялинки. Адже якщо правильно прикрасити новорічне дерево, то воно подарує позитив та гармонію. 

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