Які іграшки обов'язково повинні бути на новорічній ялинці: нумерологиня відповіла

Головне - вірити у свої бажання та мрії.

Новорічна ялинка - це не просто прикрашене святкове дерево. Це така собі велика карта бажань на рік, яку можна використати собі на благо. Аби запрограмувати прийдешній рік на достаток і свято, важливо обрати правильні іграшки.

Якими іграшками прикрасили цьогорічну ялинку, розповіла нумерологиня Катя Іваницька.

Дзвіночки і янголята - найкращий захист оселі від негативу. Крім того дзвіночки приносять щастя і успіх.

Парні птахи - до міцного кохання, а також допоможуть знайти свою другу половинку.

Шишки - допоможуть фінансовому зростанню та достатку в родині.

Подарунок принесе у новому році приємні сюрпризи.

Сова - допоможе успішному навчанню та новим починням.

Гномик - захистить дім від негативу.

Нагадаємо, також нумерологиня Катя Іваницька назвала помилки у процесі прикрашання ялинки. Адже якщо правильно прикрасити новорічне дерево, то воно подарує позитив та гармонію.

Читайте також: