Які кімнатні квіти не лише очищають повітря, а й захищають від вірусів

Є такі кімнатні рослини, які мають обов’язково бути в кожному домі, адже вони виділяють речовини, що оздоровлюють організм людини.
Розповідаємо, які кімнатні рослини мають корисні речовини, що захищають від вірусних захворювань та впливу патогенних мікроорганізмів.
Які кімнатні квіти не лише очищають повітря, а й зміцнюють імунітет
- Сансев'єрія чи "тещин язик". Мало хто знає, однак сансевієрія допомагає очистити повітря та наситити його біологічно активними речовинами, які зміцнюють імунітет. А ще ці кімнатні квіти очищають повітря від токсинів, тож за його свіжість і чистоту можна не боятися, якщо в домі є сансев’єрія.
- Лимон має фітонцидну властивість. До його складу входять корисні для організму ефірні олії. Тому звичайний лимон на відмінно очищає повітря від шкідливих бактерій, зміцнює імунітет і покращує роботу нервової системи.
- Аспарагус не лише очищає повітря від вірусів і бактерій, рослина в рази зміцнює імунітет. Тому вона обов’язково має бути там, де часто хворіють на застуду.
- Пеперомія допомагає захиститися від вірусів і зміцнює імунітет. Ця кімнатна рослина допомагає боротися з простудними захворюваннями у дітей. Також вона очищає повітря від стафілококів, сарцин і стрептококів.
- Лаванда і м'ята. Ці кімнатні квіти не лише очищають повітря, а й зміцнюють імунітет. Вони містять ефірні олії, які заспокоюють нервову систему, розслабляють і покращують сон.
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