Які кімнатні рослини потрібно поливати підкисленою водою: перелік

Рослини, що люблять кислий і середньокислий ґрунт, називають ацидофільними або ацидофітами. Їхнє природне середовище - це хвойні ліси, заболочена місцевість та торфовища. Втім, багато кімнатних рослин також є любителями кислого ґрунту. Аби вони гарно росли та тішили око, їх варто підкислювати.

Які кімнатні рослини люблять підкислення і як це зробити, читайте у матеріалі ТСН.ua.

Кімнатні рослини, які люблять кислий ґрунт:

антуріум;

гербера;

кактус;

молочай-різдвяник;

саговник;

пеперомія;

клівія;

традесканція.

азалія;

гортензія;

камелія;

драцена.

Щоб ваші ацидофіти на підвіконні краще і швидше росли, не хворіли та комфортно себе почували, їх потрібно ростити в ґрунтах з підвищеною кислотністю. У домашніх умовах найпростіше це зробити через воду для поливу. Злегка підкисленою рідиною можна замінити всі поливи, а міцніший розчин можна застосовувати раз на два-три тижні.

Що можна додати у воду для підкислення ґрунту:

розведіть п'ять грамів лимонної кислоти у двох літрах гарячої води;

можна використовувати аскорбінову кислоту;

наповніть мішечок з дірочками верховим торфом і покладіть його на дно лійки.

Нагадаємо, раніше ми писали про топ-3 домашніх рослин, які допоможуть у боротьбі зі стресом.

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