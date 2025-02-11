Які кімнатні рослини потрібно поливати підкисленою водою: перелік

Рослини краще зростають в індивідуальних умовах.
Рослини, що люблять кислий і середньокислий ґрунт, називають ацидофільними або ацидофітами. Їхнє природне середовище - це хвойні ліси, заболочена місцевість та торфовища. Втім, багато кімнатних рослин також є любителями кислого ґрунту. Аби вони гарно росли та тішили око, їх варто підкислювати.
Які кімнатні рослини люблять підкислення і як це зробити, читайте у матеріалі ТСН.ua.
Кімнатні рослини, які люблять кислий ґрунт:
- антуріум;
- гербера;
- кактус;
- молочай-різдвяник;
- саговник;
- пеперомія;
- клівія;
- традесканція.
- азалія;
- гортензія;
- камелія;
- драцена.
Щоб ваші ацидофіти на підвіконні краще і швидше росли, не хворіли та комфортно себе почували, їх потрібно ростити в ґрунтах з підвищеною кислотністю. У домашніх умовах найпростіше це зробити через воду для поливу. Злегка підкисленою рідиною можна замінити всі поливи, а міцніший розчин можна застосовувати раз на два-три тижні.
Що можна додати у воду для підкислення ґрунту:
- розведіть п'ять грамів лимонної кислоти у двох літрах гарячої води;
- можна використовувати аскорбінову кислоту;
- наповніть мішечок з дірочками верховим торфом і покладіть його на дно лійки.
Нагадаємо, раніше ми писали про топ-3 домашніх рослин, які допоможуть у боротьбі зі стресом.
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