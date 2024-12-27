Які кімнатні рослини захищають від пристріту: про це майже ніхто не знає

Езотерики переконують, що кімнатні квіти мають потужну енергетику, яка здатна захистити оселю від лихого ока.
Розповідаємо, посилаючись на ресурс Ukr.Media, які кімнатні рослини поглинають негативну енергетику, захищаючи мешканців дому від негараздів.
Рослини-обереги: які кімнатні квіти захищають оселю від лихого ока
- Кактус. Експерти з езотерики називають цю рослину природним щитом від негативу. Адже кактуси своїми голками можуть нівелювати вплив негативних вібрацій. Тому кактус працюватиме як енергетичний бар’єр і не пропускатиме лихо до вашого дому. Рослину рекомендовано ставити біля вхідних дверей або на підвіконні. Найкраще захищатимуть від негативу кактуси з великими голками.
- Спатифілум. Ця рослина не лише захищає від пристріту, а ще робить енергію оселі гармонійною та спокійною. М’які вібрації квітки трансформують негативну енергію заздрості та злості на позитивну. Якщо тримати на своєму підвіконні "тещин язик", можна уникнути різноманітних фінансових негараздів, а також особистісних конфліктів. Спатифілум найкраще поставити у спальні або вітальні, подалі від прямих сонячних променів.
- Алое. Напевно, всім відома ця цілюща рослина, яка є не тільки захисником від лихого ока, а ще має лікувальні властивості. За народними прикметами алое вбирає в себе негативну енергетику, зцілюючи простір навколо себе. Тому її варто тримати в домі, якщо мешканці часто хворіють або почуваються кволими. Рослину необхідно ставити на підвіконні біля вхідних дверей.
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