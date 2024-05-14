Які кішки живуть найменше: тривалість життя цих тварин складає лише 7 років

Розуміння того, скільки років може прожити домашній улюбленець, допоможе власникам у прийнятті рішень щодо найкращого варіанту його лікування, як зазначають вчені.

Розповідаємо, кішки якої породи живуть значно менше, ніж їхні побратими, посилаючись на дослідження, що публікує CNN.

Які кішки живуть найменше: дослідження вчених

Звичайна кішка може прожити в середньому 18-20 років. Втім, як зазначають учені, є виключення, деякі пухнастики можуть дожити до 25 років. У той час, як середня тривалість життя кішок породи "сфінкс" складає всього 7 років. Таке дослідження провели вчені Королівського ветеринарного коледжу з Великої Британії та науковці Національного університету Чунг з Тайваню.

Науковці вивчили дані близько восьми тисяч кішок, які були зареєстровані у ветеринарних клініках Великої Британії за період від 1 січня 2019 року до 31 березня 2021. На підставі цієї інформації група вчених склала "таблиці смертності" для різних порід. Такі таблиці прогнозують тривалість життя кішок різної породи та ймовірну дату смерті.

На підставі проведеного дослідження вчені з’ясували, що у Великій Британії кішки в середньому живуть до 12 років, до того ж, самки живуть на півтора року довше, ніж самці. У ході такого експерименту також з’ясовано, що кішки чистокровних порід, тварини з великою чи дуже маленькою вагою живуть значно менше за звичайних.

Вчені також припустили, що коротка тривалість життя кішок породи "сфінкс", яка виведена в Канаді 1966 року, пов’язана з тим, що вони схильні до деяких захворювань. А відсутність у них шерсті обумовлена наявністю рецесивного гена. Тому ці кішки підходять для людей, які мають алергічну реакцію на шерсть тварин. Хоча такі кішки можуть викликати алергію за рахунок клітин шкіри, тому їх не можна назвати гіпоалергенними.

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