Які кольори одягу додають віку і зайвої ваги: їх не можна носити жінкам за 40

Щоб мати молодий вигляд, не слід носити одяг деяких кольорів. Бо такі відтінки підкреслюють вікові зміни на шкірі обличчя і додають зайвої ваги. Модні експерти рекомендують усім жінкам після сорока назавжди відмовитися від таких кольорів, бо вони роблять образ похмурим та дешевим, а ще додають віку.

Гірчичні відтінки

Якого кольору в одязі не можна носити жінкам за 40 / Фото: Freepik

Мінус таких кольорів – вони роблять колір обличчя таким самим жовтуватим, підкреслюючи всі зморшки. До того ж, ці відтінки додаватимуть зайвих кілограмів, підкреслюватимуть всі складки на фігурі. Тому стилісти категорично заборонили носити гірчичний та жовтуваті відтінки всім жінкам за 40.

Сірий колір

Якого кольору в одязі не можна носити жінкам за 40 / Фото: Freepik

Такий колір перетворить навіть найефектнішу жінку на сіру мишку. Сірий одяг підкреслює всі недосконалості на шкірі обличчя і додає зайвих років. Якщо ви все ж таки полюбляєте класичні костюми такого кольору, тоді стилісти рекомендують одягати білу сорочку чи яскраву жовту блузу. Також сірі речі вигідно комбінуються з червоним, синім, бузковим та бежевим кольорами.

Чорний колір

Якого кольору в одязі не можна носити жінкам за 40 / Фото: Freepik

Так, маленька чорна сукня матиме досконалий вигляд на тридцятирічній жінці. До того ж, чорний колір вигідно акцентується іншими відтінками. Але для жінок, які перетнули рубіж у сорок років, такий колір під забороною, і ось чому. Чорний одразу підкреслить всі недосконалості фігури та додасть з десяток зайвих років. Якщо ви все ж таки полюбляєте чорний одяг, то його треба доповнювати речами яскравих природних відтінків.

Неприродні відтінки

Якого кольору в одязі не можна носити жінкам за 40 / Фото: pixabay.com

До таких належать всі кислотні неприродні кольори та їхні поєднання у вигляді квітів, написів, принтів тощо. Жінкам за 40 заборонено носити одяг кричущих відтінків, бо вони здешевлюють загальний аутфіт, роблять його смішним і потворним. Якщо ви хочете яскравих відтінків у своєму образі, вибирайте природні кольори або пастельні, вони вигідно підкреслюватимуть вашу красу та досконалість.

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