Які кольори одягу зроблять вашу фігуру стрункішою: і це зовсім не чорний

Часто можна почути думку, що чорний колір робить фігуру стрункішою. Але, насправді, цей відтінок став модним лише завдяки Коко Шанель. Чи дійсно чорний одяг допомагає мати стрункіший вигляд? І які відтінки краще носити?

Про це розповіла у своєму блозі про моду Імоджен Лемпорт, модна блогерка та стилістка.

Звичайно, чорний колір набагато краще поглинає світло. Тобто усі ці світлові промені поглинаються, тому світло не відбивається і ми маємо стрункіший вигляд. Але це лише в теорії. Хоча чорний дійсно поглинає світло, тому не відбиває кольори назад, але він відображає тіні, які підкреслюють лінії, зморшки та подвійне підборіддя, роблячи їх більш очевидними.

Оскільки чорний колір дуже темний, то насправді він робить наш силует більш, а не менш помітним, оскільки ми зазвичай перебуваємо в світлішому та яскравішому середовищі. А ще чорні речі завжди мають важчий вигляд, ніж світліші. Тому стилістка не рекомендує носити одяг такого кольору, якщо ви хочете здаватися стрункішими. Особливо, якщо у вас світле волосся.

Також чорний колір зовсім не підходить тим, у кого теплий чи надто світлий відтінок шкіри.

Які кольори одягу зроблять фігуру стрункішою

Тут все залежить від кольору вашого волосся. Наприклад, якщо у вас світле волосся (зокрема, сиве або біле), то світлі кольори виглядатимуть на вас краще, ніж темні. Якщо у вас темне волосся (темніші каштанові та чорні), то темні кольори виглядають найкраще. Якщо у вас середнє волосся (темно-русяве, руде і світло-каштанове чи середньо-сіре), то оптимальними для вас будуть відтінки середнього сигменту, наприклад, зелений, червоний, коричневий тощо.

Якщо у вас загалом світлий колір, вам краще використовувати світлі кольори, ніж темні. Більшості людей зі світлим кольором волосся чи шкіри чорний колір не підходить. Він просто занадто темний і жорсткий для їхнього кольору обличчя.

Згідно з модними журналами, насправді чорний — яскравий колір. Тому "стрункі" чорні штани скоріше привернуть увагу до ваших проблемних місць і зосередять на них особливу увагу. Це не означає, що вам потрібно бігти і купувати штани білого кольору, щоб здаватися стрункішими. Краще обрати щось середнє, але зовсім не чорне.

Як обрати штани, щоб створити ілюзію стрункої фігури

Насамперед, вибирайте більш товсту тканину або більш непрозорі матеріали. Усе, що є більш прозорим і легким, буде важче носити. Товстіша тканина має тенденцію приховувати більше того, що відбувається під нею, особливо, якщо вас турбує целюліт.

Блискучі тканини привертають увагу і збільшують площу, тому брюки з матової тканини зроблять вас стрункішою.

По-друге, візьміть до уваги такі кольори як сірий або темно-сірий, якщо вам підходять холодні відтінки, або шоколадно-коричневий і оливково-зелений, якщо ви більше носите теплі. Обидва будуть мати більш стрункий вигляд, ніж будь-які чорні штани.

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