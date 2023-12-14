Які кольори верхнього одягу залучають багатство та успіх: 6 щасливих відтінків

Якщо носити куртку чи пальто такого кольору, то у ваше життя обов'язково прийдуть щастя, здоров'я та гроші.

Щоб у ваше життя прийшло благополуччя та щастя, можна вибрати собі пальто чи куртку відповідного кольору. Таких щасливих відтінків, що приносять багато грошей та удачу, аж цілих шість, тому є з чого вибрати. Розповідаємо, якого кольору повинен бути верхній зимовий одяг, щоб у вашому домі панували щастя і достаток.

Який колір в одязі приносить багатство та успіх

Білосніжний. Цей колір є символом чистоти, непорочності та гармонії. Такий відтінок раніше носили лише представники аристократії. Тому вважається, що саме чистий білий колір допомагає залучити у життя багатство й добробут. А ще такий відтінок допоможе запустити радісні зміни.

Цей колір є символом чистоти, непорочності та гармонії. Такий відтінок раніше носили лише представники аристократії. Тому вважається, що саме чистий білий колір допомагає залучити у життя багатство й добробут. А ще такий відтінок допоможе запустити радісні зміни. Сріблястий колір вважається символом багатства, тому не дивно, що одяг такого відтінку приносить гроші. А ще сріблястий додасть вишуканості та аристократичного шику вашому образові.

колір вважається символом багатства, тому не дивно, що одяг такого відтінку приносить гроші. А ще сріблястий додасть вишуканості та аристократичного шику вашому образові. Сапфіровий. Це величний колір монархів. А ще він допоможе відкрити шлях до успіху та багатства, оскільки вважається, що цей відтінок синього має магічну силу. Тому його енергія здатна притягувати у життя удачу, здоров’я та гроші.

Це величний колір монархів. А ще він допоможе відкрити шлях до успіху та багатства, оскільки вважається, що цей відтінок синього має магічну силу. Тому його енергія здатна притягувати у життя удачу, здоров’я та гроші. Золотистий. Цей колір асоціюється із багатством та процвітанням. Тому дозвольте собі трохи розкоші, придбавши верхній одяг золотистого кольору або із фурнітурою таких відтінків. І у вашому житті обов’язково пануватимуть достаток і благополуччя.

Цей колір асоціюється із багатством та процвітанням. Тому дозвольте собі трохи розкоші, придбавши верхній одяг золотистого кольору або із фурнітурою таких відтінків. І у вашому житті обов’язково пануватимуть достаток і благополуччя. Зелений. Такий колір символізує оновлення та зростання. А ще це колір покровителя нового 2024 року – Зеленого Дерев’яного Дракона. Тому, якщо ви матимете куртку чи пальто зеленого кольору, вам цілий рік щаститиме на гроші. А ще він здатен покращувати настрій та здоров’я.

Такий колір символізує оновлення та зростання. А ще це колір покровителя нового 2024 року – Зеленого Дерев’яного Дракона. Тому, якщо ви матимете куртку чи пальто зеленого кольору, вам цілий рік щаститиме на гроші. А ще він здатен покращувати настрій та здоров’я. Червоний. Вважається, що червоний колір усіх відтінків має здатність притягувати удачу та успіх. Також він надає упевненості в собі, сприяє зміцненню здоров’я і наповнює неймовірною силою. Тому якщо прагнете мати успіх у всіх своїх справах, міцне здоров’я та багато грошей, обов’язково носіть речі червоних кольорів.

Читайте також:

Одразу мінус 10 кілограмів: п’ять стильних речей, які допоможуть приховати живіт

Цей одяг старить жінок 40+: п'ять зимових речей, яких варто позбутися і чим їх замінити

5 моделей верхнього одягу, який візуально вкорочує ноги: не варто такий купувати