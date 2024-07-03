Які кольори волосся омолоджують на 10 років: ідеальні відтінки для жінок за 50

Такі відтінки є природною підтяжкою для обличчя, додають локонам об'єму, роблять погляд виразним.

Стилісти назвали чотири трендових омолоджувальних відтінки для волосся, які на відмінно впораються з питанням підтяжки лиця. До того ж, такі кольори роблять локони густими та об’ємними, тому кожна жінка почуватиметься прекрасною. Розповідаємо, які відтінки фарб для волосся мають омолоджувальний та коригувальний ефект.

Мідні та руді відтінки

Які кольори волосся для жінок за 50 / Фото: pixabay.com

Панянкам за сорок-п’ятдесят личитиме такий ефектний колір волосся. Насичений мідний підкреслить погляд, зробить більш виразним колір очей. До того ж, руді кольори мають окрім омолоджувального, коригувальний ефект, тому будуть ідеальними для жінок зрілого віку. Оскільки зроблять природну підтяжку обличчя.

Карамельні відтінки

Які кольори волосся для жінок за 50 / Фото: pixabay.com

Карамельний підходить усім кольоротипам шкіри, це може бути як блонд, так і світлий каштан. Головне, карамельний колір є трендовим у 2024 році, тому кожна пані з таким відтінком волосся буде стильною та приголомшливою.

Природний русявий

Які кольори волосся для жінок за 50 / Фото: pixabay.com

Такий відтінок буде ідеальним вибором для жінок, які бажають омолодитися. Він замаскує вікові зміни на шкірі та зробить волосся візуально об'ємнішим. Русявий може бути теплих та холодних відтінків, тому кожна пані зможе вибрати ідеальний варіант для себе.

Шоколадні відтінки

Які кольори волосся для жінок за 50 / Фото: pixabay.com

Такі кольори стануть порятунком для тих жінок, які бажають омолодитися і підкреслити свою природну красу. Волосся у такому кольорі має візуально густіший та здоровіший вигляд. До того ж, шоколадний колір вже кілька років поспіль знаходиться на піку популярності і ще довго не здаватиме своїх позицій.

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