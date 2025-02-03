Які кольори волосся реально омолоджують: ідеальні відтінки для жінок за 40

Модні експерти закликають красунь, яким за сорок, не змінювати кардинально свій образ чи вдаватися до уколів краси, а просто пофарбувати волосся у правильний відтінок. Саме такий простий спосіб допоможе омолодитися принаймні років на десять. Розповідаємо, які найкращі відтінки для жінок за сорок, як правильно підібрати свій колір волосся.

Який колір волосся реально омолоджує: поради стилістів

Які кольори волосся реально омолоджують / Фото: Freepik

Шоколадний колір. Усі відтінки теплого шоколаду омолоджують та оновлюють образ. До того ж жінка з такими локонами має дорогий та елегантний вигляд. 2025 року шоколадний колір знову на піку шаленої популярності, тому кожна представниця прекрасної статі зможе підібрати для себе трендовий відтінок.

Які кольори волосся реально омолоджують / Фото: Freepik

Теплий рудий. Якщо у вас зелені чи сині очі, тоді не варто вагатися, варто вибирати саме цю палітру відтінків. Теплі руді кольори надаватимуть образу легкості, маскуватимуть зморшки та увиразнюватимуть природну красу.

Які кольори волосся реально омолоджують / Фото: Freepik

Медові відтінки та карамель. Усі кольори медового блонду та карамель підійдуть власницям світлої шкіри. Вони вигідно підкреслять природну красу, маскуватимуть вікові зміни на шкірі обличчя та омолоджуватимуть загальний образ.

Як вибрати відтінок локонів за своїм типом шкіри: про це варто знати

Для блондинок. Власницям світлої шкіри з прохолодним тоном необхідно звертати увагу на холодний блонд. Для теплого тону шкіри ідеальним варіантом стануть медові, карамельні, пшеничні відтінки. Не варто фарбуватися у попелястий блонд, він підкреслюватиме всі вікові зміни шкіри обличчя.

Власницям світлої шкіри з прохолодним тоном необхідно звертати увагу на холодний блонд. Для теплого тону шкіри ідеальним варіантом стануть медові, карамельні, пшеничні відтінки. Не варто фарбуватися у попелястий блонд, він підкреслюватиме всі вікові зміни шкіри обличчя. Для брюнеток і шатенок. Власниці світлої чи смаглявої шкіри мають вибирати теплі відтінки темного шоколаду чи какао. Варто уникати холодних кольорів – чорного або каштанового, оскільки вони старять і підкреслюють зморшки.

Власниці світлої чи смаглявої шкіри мають вибирати теплі відтінки темного шоколаду чи какао. Варто уникати холодних кольорів – чорного або каштанового, оскільки вони старять і підкреслюють зморшки. Для власниць рудого волосся. Рудим жінкам личитимуть усі відтінки мідного й медового кольорів. Власницям смаглявої шкіри варто звернути увагу на шоколадні теплі відтінки.

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