Які кросівки у трендах весняного сезону 2024: вони неодмінно мають бути у вашому гардеробі

У цьому сезоні немає строгих обмежень стосовно типу кросівок, головне, щоб вони вам подобалися.

Вже час готуватися до весняно-літнього сезону й діставати із шафи свої улюблені кросівки. Або вибрати нову пару, якщо старі вже набридли. Стилісти рекомендують в цьому сезоні звернути особливу увагу на п’ять варіантів зручного і модного взуття. Розповідаємо, які кросівки будуть у трендах сезону весна-літо 2024.

Класичні білі кросівки

Які кросівки у трендах навесні 2024 / Фото: pixabay.com

Це взуття належить до вічної класики і ніколи не вийде з моди. Тому в гардеробі кожної модниці повинна бути хоча б одна пара таких кросівок. Адже вони пасують до будь-якого образу, їх можна сміливо взувати на роботу, на прогулянку чи романтичну зустріч.

Жовті кросівки

Які кросівки у трендах навесні 2024 / Фото: Freepik

Цей тренд останнім часом набирає шаленої популярності у кінозірок та інших знаменитостей. Кросівки жовтого кольору мають бути простими, без складних елементів декору чи фурнітури. Таке взуття було на піку популярності ще на початку 2000 року і знову повертається на модний олімп. Ці кросівки досить легко стилізувати, вони поєднуються як зі спортивним, так і з повсякденним одягом.

Кросівки в стилі ретро

Які кросівки у трендах навесні 2024 / Фото: pixabay.com

Спортивне взуття на масивній підошві також відноситься до класики, тому напевно у вас вже є така пара. І навесні 2024 року її варто носити, щоб бути на піку трендів. Такі кросівки ідеально підходять під модні широкі джинси чи брюки, тому ви матимете неперевершений повсякденний аутфіт.

Кросівки металевого кольору

Які кросівки у трендах навесні 2024 / Фото: pixabay.com

Тренд взуття кольору металік знову повертається на модний олімп, тому нові віяння не оминули й кросівки. Можна носити як повністю металеве взуття, так і біле із золотистими чи сріблястими елементами. Такі кросівки можна стилізувати навіть із вечірнім вбранням, стилісти рекомендують спробувати такий сміливий підхід до свого луку.

Яскраві й різнобарвні кросівки

Які кросівки у трендах навесні 2024 / Фото: Freepik

Якщо у вашому гардеробі ще немає різнокольорової пари кросівок, то саме час придбати такі. Ця модель не виходитиме з моди кілька сезонів поспіль, вони підходять абсолютно під усе. Такими кросівками можна легко доповнити сукні, спідниці, брюки, джинси і навіть діловий костюм.

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