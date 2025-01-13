Які крупи обов’язково треба промити перед варінням, а які – ні: про це мало хто знає

Все залежить від того, яку крупу вибрано для каші чи іншої страви. До того ж, навіть сучасні технології не можуть забезпечити стовідсоткового дотримання гігієнічних норм під час фасування продукту.

Багатьох господинь турбує запитання – чи треба промивати крупу перед приготуванням каш чи інших страв. Розповідаємо, посилаючись на ресурс "Ми-Україна", які крупи можна не промивати перед варінням, а які все-таки доведеться, і ось чому.

Які види круп обов’язково треба промивати

Перед варінням ці крупи слід ретельно промити, щоб позбутися борошнистої оболонки, інакше страва вийде в’язкою й не дуже апетитною на вигляд:

рис;

гречка;

пшоно;

перловка;

горох;

сочевиця;

нут.

Після промивання ці крупи не злипатимуться і не утворюватимуть білу піну під час варіння. Також слід зазначити, що перед варінням квасолю, рис, перловку та горох краще замочити на 40 хвилин, інакше доведеться дуже довго варити страву. А це позначиться на її якості, поживності та смакових властивостях.

Які крупи мити не потрібно, бо в цьому немає жодного сенсу

Експерти з кулінарії категорично не рекомендують мити деякі види круп, бо вони вбирають в себе багато води. Продукт просто стане непридатним до вживання. Це:

манка;

вівсянка;

геркулес;

кус-кус;

кукурудзяна та ячна крупа.

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