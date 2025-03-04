Які кущі біля дому залучають щастя й захищають від зла: таких аж п’ять

Якщо посадити ці рослини на своєму подвір'ї, у вашій оселі пануватимуть добробут і гармонія.

Розповідаємо, посилаючись на ресурс "Радіо Трек", які п’ять кущів треба обов’язково посадити на своєму подвір’ї, щоб у домі панували щастя, злагода й достаток.

Які кущі захищають від зла і приносять щастя й достаток у дім: народні прикмети

Горобина. Наші пращури вірили, що горобина захищає дім та його мешканців від нечистої сили. Окрім того, вчені вважають, що ця рослина здатна покращувати настрій та позитивно впливати на гормональний фон. Рекомендовано садити горобину біля вікон, щоб вона берегла родину від наврочень та негативної енергії. Також ця рослина є потужним оберегом для жінок, допомагає пережити всі труднощі.

Наші пращури вірили, що горобина захищає дім та його мешканців від нечистої сили. Окрім того, вчені вважають, що ця рослина здатна покращувати настрій та позитивно впливати на гормональний фон. Рекомендовано садити горобину біля вікон, щоб вона берегла родину від наврочень та негативної енергії. Також ця рослина є потужним оберегом для жінок, допомагає пережити всі труднощі. Акація. Здавна цю рослину вважають символом родючості та ліками від безпліддя. Жінки, які довго не могли народити дитину, обов’язково садили кущ акації біля свого дому. Під час квітіння рослина допомагає зняти стрес, аромат її квітів має заспокійливий ефект. За народними прикметами, акація залучає у дім гармонію та піднімає настрій його мешканцям.

Здавна цю рослину вважають символом родючості та ліками від безпліддя. Жінки, які довго не могли народити дитину, обов’язково садили кущ акації біля свого дому. Під час квітіння рослина допомагає зняти стрес, аромат її квітів має заспокійливий ефект. За народними прикметами, акація залучає у дім гармонію та піднімає настрій його мешканцям. Калина наділяє мешканців будинку молодістю та красою, а також здоров’ям та сімейним щастям. Цей кущ обов’язково треба садити біля дому молодятам і родинам із дітьми. До того ж, калина вкрай корисна для здоров’я. Її ягоди – це справжній суперфуд, адже містять купу вітамінів й антиоксидантних сполук.

наділяє мешканців будинку молодістю та красою, а також здоров’ям та сімейним щастям. Цей кущ обов’язково треба садити біля дому молодятам і родинам із дітьми. До того ж, калина вкрай корисна для здоров’я. Її ягоди – це справжній суперфуд, адже містять купу вітамінів й антиоксидантних сполук. Шипшина за народними прикметами здатна захистити благополуччя родини. Така рослина принесе мешканцям дому, біля якого ростиме, лише щастя й достаток. Також шипшину треба садити усім, хто хоче залучити у своє життя любов і міцні стосунки.

за народними прикметами здатна захистити благополуччя родини. Така рослина принесе мешканцям дому, біля якого ростиме, лише щастя й достаток. Також шипшину треба садити усім, хто хоче залучити у своє життя любов і міцні стосунки. Ялівець вважається однією з найсильніших рослин, яка може вберегти від наврочення та нечистої сили. Якщо посадити цей кущ біля дому, він оберігатиме родину від усього лихого. Вважається, що ялівець треба садити перед будинком, тоді він буде захищати всіх членів сім’ї.

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