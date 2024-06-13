Які квіти посадити в червні: вони не бояться спеки та будуть пишно цвісти вже цього року

Які квіти можна садити у червні, що зацвітуть уже цього року

Червень підходить для посіву культур, в тому числі й квітів, які не бояться спеки.

Розповідаємо, які квіти найкраще підходять для посадки в Україні в червні. Вони не лише гарно цвітуть, а ще й невибагливі у догляді, тому підходять як для досвідчених садівників, так і для початківців. Ці квіти можна насінням висівати у відкритий ґрунт наприкінці травня, у червні.

Петунія

Петунії невибагливі у догляді, тому вони чудово підходять для початківців садівників, а їх різноманіття кольорів вражає.

Петунія любить сонце, тому для садіння вибирайте відкриті та сонячні ділянки саду. Крім саду та городу, її можна садити на клумбах, у контейнерах, або використовувати для підвісних кашпо.

Петунія

Бальзамін

Квіти бальзаміну бувають різних кольорів - білого, рожевого, червоного, фіолетового.

Бальзамін любить півтінь, тому висаджувати їх краще в місцях, які не буде під прямими сонячними променями протягом усього дня.

Бальзамін

Агератум (довгоцвіт)

Це пухнасті квіти з дрібними суцвіттями бувають різних кольорів: синього, фіолетового, рожевого, білого. Агератум невибагливий у догляді, чудово підходить для створення бордюрів та квіткових килимів. Квітка любить сонце, тому його можна садити на відкритих, сонячних ділянках саду.

Агератум

Календула

Квіти не лише красиві, але й корисні, їх використовують для лікування багатьох хвороб. Календула невибаглива у догляді та чудово підходить для початківців садівників.

Календула любить сонце, вибирайте для неї відкриті, сонячні ділянки саду.

Календула

Настурція

Ці декоративні квіти з яскравими квітами бувають різних форм та розмірів. Рослина невибаглива у догляді та чудово підходить для вертикального озеленення. Її можна садити не лише на клумбах, але й біля парканів, альтанок на відкритих сонячних ділянках.

Настурція

Чорнобривці

Звичайно в червні можна сіяти чорнобривці - квіти з насиченим жовтогарячим або оранжевим кольором, які не лише прикрашають ділянку, а й чудово відлякують шкідників.

Чорнобривці

Дельфініум

Квіти з високими стеблами та пишними суцвіттями різних кольорів -- синього, фіолетового, рожевого, білого, які люблять сонце та помірний полив.

Хоча дельфініум любить сонце, але може рости й у півтіні. Важливо для рослини посадити її у пухкий, родючий ґрунт.

Насіння квітки можна сіяти безпосередньо в ґрунт у серпні або вересні. У відкритий грунт розсаду можна висаджувати наприкінці травня або на початку червня.

Дельфініум

Лаванда

Ця ароматна квітка чудово себе почуває в українському кліматі. Вона не лише красива, але й має заспокійливий ефект.

Лаванда любить сонце та добре дренований грунт. Вибирайте для неї найспекотніше та найсухіше місце.

Розсаду лаванди висаджують у ґрунт наприкінці травня або на початку червня, а насіння можна сіяти безпосередньо в ґрунт у серпні або вересні.

Лаванда

Види яких квітів можна посадити в червні

Зазвичай ці квіти висаджують навесні або восени. Але за певних умов - можна посадити і влітку.

На початку літа ще можна встигнути висадити троянду . Важливо слідкувати, щоб ґрунт не пересихав.

. Важливо слідкувати, щоб ґрунт не пересихав. Бегонію зазвичай саджають в горщик, але при вирощуванні у відкритому ґрунті пересаджують саме в червні.

зазвичай саджають в горщик, але при вирощуванні у відкритому ґрунті пересаджують саме в червні. Безбороді іриси не люблять посуху, тому їх не варто саджати влітку. А от інші сорти ірисів можна посадити на добре освітленій і захищеній від вітру ділянці.

можна посадити на добре освітленій і захищеній від вітру ділянці. Влітку можна садити тільки гортензії із закритою кореневою системою, притіняючи їх перші кілька тижнів після пересадки від палючого сонця.

Читайте також: