Які квіти посадити в червні: вони не бояться спеки та будуть пишно цвісти вже цього року

Які квіти можна садити у червні, що зацвітуть уже цього року
Червень підходить для посіву культур, в тому числі й квітів, які не бояться спеки.
Розповідаємо, які квіти найкраще підходять для посадки в Україні в червні. Вони не лише гарно цвітуть, а ще й невибагливі у догляді, тому підходять як для досвідчених садівників, так і для початківців. Ці квіти можна насінням висівати у відкритий ґрунт наприкінці травня, у червні.
Петунія
Петунії невибагливі у догляді, тому вони чудово підходять для початківців садівників, а їх різноманіття кольорів вражає.
Петунія любить сонце, тому для садіння вибирайте відкриті та сонячні ділянки саду. Крім саду та городу, її можна садити на клумбах, у контейнерах, або використовувати для підвісних кашпо.
Бальзамін
Квіти бальзаміну бувають різних кольорів - білого, рожевого, червоного, фіолетового.
Бальзамін любить півтінь, тому висаджувати їх краще в місцях, які не буде під прямими сонячними променями протягом усього дня.
Агератум (довгоцвіт)
Це пухнасті квіти з дрібними суцвіттями бувають різних кольорів: синього, фіолетового, рожевого, білого. Агератум невибагливий у догляді, чудово підходить для створення бордюрів та квіткових килимів. Квітка любить сонце, тому його можна садити на відкритих, сонячних ділянках саду.
Календула
Квіти не лише красиві, але й корисні, їх використовують для лікування багатьох хвороб. Календула невибаглива у догляді та чудово підходить для початківців садівників.
Календула любить сонце, вибирайте для неї відкриті, сонячні ділянки саду.
Настурція
Ці декоративні квіти з яскравими квітами бувають різних форм та розмірів. Рослина невибаглива у догляді та чудово підходить для вертикального озеленення. Її можна садити не лише на клумбах, але й біля парканів, альтанок на відкритих сонячних ділянках.
Чорнобривці
Звичайно в червні можна сіяти чорнобривці - квіти з насиченим жовтогарячим або оранжевим кольором, які не лише прикрашають ділянку, а й чудово відлякують шкідників.
Дельфініум
Квіти з високими стеблами та пишними суцвіттями різних кольорів -- синього, фіолетового, рожевого, білого, які люблять сонце та помірний полив.
Хоча дельфініум любить сонце, але може рости й у півтіні. Важливо для рослини посадити її у пухкий, родючий ґрунт.
Насіння квітки можна сіяти безпосередньо в ґрунт у серпні або вересні. У відкритий грунт розсаду можна висаджувати наприкінці травня або на початку червня.
Лаванда
Ця ароматна квітка чудово себе почуває в українському кліматі. Вона не лише красива, але й має заспокійливий ефект.
Лаванда любить сонце та добре дренований грунт. Вибирайте для неї найспекотніше та найсухіше місце.
Розсаду лаванди висаджують у ґрунт наприкінці травня або на початку червня, а насіння можна сіяти безпосередньо в ґрунт у серпні або вересні.
Види яких квітів можна посадити в червні
Зазвичай ці квіти висаджують навесні або восени. Але за певних умов - можна посадити і влітку.
- На початку літа ще можна встигнути висадити троянду. Важливо слідкувати, щоб ґрунт не пересихав.
- Бегонію зазвичай саджають в горщик, але при вирощуванні у відкритому ґрунті пересаджують саме в червні.
- Безбороді іриси не люблять посуху, тому їх не варто саджати влітку. А от інші сорти ірисів можна посадити на добре освітленій і захищеній від вітру ділянці.
- Влітку можна садити тільки гортензії із закритою кореневою системою, притіняючи їх перші кілька тижнів після пересадки від палючого сонця.
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