Які квіти треба посадити в серпні, щоб навесні клумба зацвіла набагато раніше

Наприкінці літа господарі починають збирати урожай та насіння, готують свої земельні ділянки й клумби до наступного сезону. Втім, на початку серпня можна посіяти квіти, які прекрасно перезимують у ґрунті, а на початку весни порадують своїми сходами. І вам не треба буде виділяти час на те, щоб посіяти розсаду. Розповідаємо, які квіти найкраще сіяти у серпні, щоб ваша клумба радувала буйним квітом вже навесні.

Які квіти найкраще сіяти у серпні: поради досвідчених квітникарів

Незабудка. Ця ніжно-блакитна квітка радує своїм духмяним квітом вже на початку травня. А для того, щоб вона милувала ваше око якомога раніше, її краще посіяти на початку серпня. Щоб розсада добре проросла, за два тижні до висаджування насіння треба підживити ґрунт. Для цього підійде аміачна селітра, калійна сіль чи суперфосфат. Якщо ви полюбляєте удобрювати органікою, можна взяти компост або перегній. У такому випадку слід підживлювати клумбу за три тижні. Варто враховувати, що незабудка любить багато світла, тому для неї краще вибрати сонячний бік ділянки. Щоб розсада добре зійшла, треба не жаліти насіння, адже навесні зійдуть найміцніші рослини, які добре перезимували й не загинули.

Ця ніжно-блакитна квітка радує своїм духмяним квітом вже на початку травня. А для того, щоб вона милувала ваше око якомога раніше, її краще посіяти на початку серпня. Щоб розсада добре проросла, за два тижні до висаджування насіння треба підживити ґрунт. Для цього підійде аміачна селітра, калійна сіль чи суперфосфат. Якщо ви полюбляєте удобрювати органікою, можна взяти компост або перегній. У такому випадку слід підживлювати клумбу за три тижні. Варто враховувати, що незабудка любить багато світла, тому для неї краще вибрати сонячний бік ділянки. Щоб розсада добре зійшла, треба не жаліти насіння, адже навесні зійдуть найміцніші рослини, які добре перезимували й не загинули. Примула. Це ще одна квітка, яку було б добре посіяти наприкінці літа. Це невимовно гарна, проте дуже примхлива рослина, тому виростити її з насіння буває вкрай непросто. Та якщо квітка зійшла, то вона обов’язково порадує вас своїм квітом, однак це може статися аж на третій рік. Але досвідчені квітникарі у цьому випадку використовують метод живцювання. Треба взяти листочок із ніжкою та помістити у пухкий підживлений ґрунт. Потім необхідно спорудити над рослиною міні-парничок із банки чи пакета і стежити, щоб не пересихала земля. Через три тижні примула вже пустить корінці, а на зиму її треба буде вкрити ялиновим гіллям чи агроволокном.

Це ще одна квітка, яку було б добре посіяти наприкінці літа. Це невимовно гарна, проте дуже примхлива рослина, тому виростити її з насіння буває вкрай непросто. Та якщо квітка зійшла, то вона обов’язково порадує вас своїм квітом, однак це може статися аж на третій рік. Але досвідчені квітникарі у цьому випадку використовують метод живцювання. Треба взяти листочок із ніжкою та помістити у пухкий підживлений ґрунт. Потім необхідно спорудити над рослиною міні-парничок із банки чи пакета і стежити, щоб не пересихала земля. Через три тижні примула вже пустить корінці, а на зиму її треба буде вкрити ялиновим гіллям чи агроволокном. Хости. У серпні також вкрай сприятлива пора для висаджування хостів. Ці рослини потрібно садити у півтінь, вони досить невибагливі у догляді. Якщо у вас вже є хости, можна від’єднати корінець для посадки. Головне, щоб посадковий матеріал мав 3-4 пагони. Через півтора-два місяці рослина приживеться й добре укоріниться, тому буде готова до холодної пори року.

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