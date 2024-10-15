Які 10 багаторічників потрібно обрізати восени: як і для чого це робити

Більшість людей вважають, що обрізати рослини потрібно лише після цвітіння, весною, але, як стверджують експерти обрізка деяких багаторічних рослин восени може принести велику користь рослині та саду, що багато рослин потрібно обрізати зараз.

Чому рослини потрібно обрізати восени

Рослини схильні до захворювань. Деякі рослини особливо вразливі до борошнистої роси та інших хвороб, які можуть поширюватися, коли рослини в’януть і переходять у стан спокою, а погода стає вологою та прохолодною. «Якщо у вас є рослина, яка схильна до шкідників або хвороб, зріжте її восени, щоб вона не перезимувала».

Квіти самостійно сіються і легко поширюються. Самосійні рослини — чудовий спосіб заповнити ландшафт, якщо ви хочете більше квітів. Але якщо ви не хочете, щоб рослини поширювалися за межі того місця, де вони зараз є, вам потрібно буде обрізати квіти, перш ніж вони виростуть у насіння.

Листя, що залишилося, виглядає непривабливо. Вічнозелені рослини мають чудовий вигляд цілий рік, навіть рослини, які в’януть або сохнуть протягом зими, можуть додати родзинки до вашого ландшафту, наприклад цвітіння гортензії.. Але інші рослини можуть почорніти, стати мокрими або іншим чином зіпсувати вигляд саду.

Ви хочете, щоб навесні було менше садових робіт. Для деяких рослин неважливо, обрізаєте ви їх навесні чи восени, але вам може знадобитися чистіший вигляд вашого ландшафту взимку, щоб почати весну з чистого полотна.

Наскільки обрізати багаторічники

У деяких багаторічних рослин самосійних сортів ви можете зрізати лише самі квіти. А рослини, які ви хочете обрізати, щоб запобігти хворобам або уникнути непривабливого листя, ви можете зрізати більше.

Незалежно від того, наскільки ви обрізали свої багаторічники, ви все одно захочете залишити деяку частину рослини над ґрунтом. «Це допомагає зберегти крону рослини та не порушити коріння», — зазначає експертка з рослин Тамара Хоган. Ще однією перевагою є те, що в такому разі під час весняної посадки ви зможете побачити, де знаходяться ваші рослини, щоб випадково не потурбувати улюблені багаторічники.

Правильний час для обрізки

«Обрізку багаторічних рослин можна проводити протягом осені, коли ви робите осіннє прибирання», — каже Хоган. «Обрізка багаторічних рослин сигналізує рослині не докладати багато зусиль до настання заморозків. Обрізайте рослини, коли вони повністю сплять. Це допоможе запобігти викиду рослини новоутворення перед тим, як вони ляжуть спати». Більш раннє обрізання може спонукати рослину на новий ріст, вона може пошкодитися та відмерти протягом зими.

Самосійні рослини обрізайте перш ніж вони почнуть давати насіння, щоб наступної весни у вас не було більше рослин.

Які багаторічники потрібно обрізати восени

Півонії можуть бути схильні до хвороб, рослини також загнивають після заморозків, якщо залишити рослину без обрізки. Можна обрізати півонії ближче до землі, оскільки наступного року зростання буде відбуватися прямо з коренів, а не з торішніх гілок. Ехінацея може залишатися у вашому саду всю зиму, оскільки квіти виростають з насіння та служать їжею для птахів, що зимують. Але якщо ви хочете контролювати її ріст, ви можете обрізати деякі або всі квіти після того, як вони відцвітуть. І якщо ви хочете чистіший сад, ви також можете зрізати стебла рослини біля землі для свіжого росту наступної весни. Листя хости в’януть і стають непривабливими взимку, і можуть стати чудовим притулком для деяких небажаних шкідників, включаючи гризунів і слимаків. Буде ще гірше, якщо слимаки з’являться навесні, щоб поласувати свіжим листям, пошкодивши хосту. Можна обрізати листя до 10 см, коли вдарить перший сильний мороз і листя буде виглядати мертвим. Флокси належать до рослин, які особливо схильні до борошнистої роси, тому осіннє обрізання може зменшити ймовірність її розвитку. Після перших сильних морозів ви можете обрізати рослину близько до землі, залишивши частину, щоб ви могли знайти її навесні. Лілійники залишають непривабливі стебла після закінчення сезону цвітіння, тому краще обрізати їх восени, щоб сад був чистішим. Меліса також схильна до розвитку борошнистої роси. Бажано скоротити його трохи вище ґрунту, щоб запобігти захворюванню та сприяти сильнішому росту наступного року. Іриси схильні до низки різних хвороб і шкідників, які можуть пошкодити ваші рослини. Ви можете видалити відцвілі квіти біля основи стебла на початку літа. Потім зачекайте до осені і після невеликих морозів також видаліть все листя. Якщо ви не обрізали квіти лаванди, коли вони цвіли влітку, ви можете обрізати кінці рослини на початку осені, щоб ваша рослина лаванди зберегла свою форму і виросла ще густіше наступного року. Для цього потрібно зрізати кожну гілку приблизно на 2-3 сантиметри нижче квітки. Коли квіти деревію починають в’янути, ви побачите, що сама рослина починає виглядати непривабливо. Ви можете зрізати її близько до землі, залишивши лише листя біля основи рослини. Рудбекія — ще одна самосійна рослина, яка може розсіятися по всьому саду. Але якщо ви цього не хочете, ви можете обрізати квіти, коли вони зів’януть, і скоротити рослину на третину, коли почнуться морози.

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