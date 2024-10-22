Які квіти потрібно викопувати на зиму: збережіть список

Частину багаторічників потрібно викопувати на зиму і робити це вчасно. Якщо викопати їх раніше, коренева система не отримає достатньої кількості поживних речовин, через це вони можуть не зацвісти наступного року, а якщо пізніше – рослина може загинути від холоду.

Які квіти багаторічники потрібно викопувати на зиму

Через місяць після закінчення цвітіння викопують гладіолуси . Цибулини гладіолусів схильні до захворювань, тому після викопування їх ретельно оглядають, відбирають уражені та хворі й промивають у розчині марганцівки. Після цього місяць цибулини просушують у добре провітрюваному приміщенні, а потім закладають на зберігання в темне прохолодне місце при температурі 3–5 градусів та відносній вологості 70 відсотків.

. Цибулини гладіолусів схильні до захворювань, тому після викопування їх ретельно оглядають, відбирають уражені та хворі й промивають у розчині марганцівки. Після цього місяць цибулини просушують у добре провітрюваному приміщенні, а потім закладають на зберігання в темне прохолодне місце при температурі 3–5 градусів та відносній вологості 70 відсотків. Жоржини викопують наприкінці вересня – на початку жовтня підгортають, щоб запобігти пошкодженню осінніми приморозками, а викопують перед самими приморозками, коли почнуть відмирати стебла та листя. Бульби так само промивають та просушують у добре провітрюваному приміщенні. На зберігання закладають тільки здорові, що добре тримаються кореневої шийки та мають бруньки відновлення. Зберігають при температурі 5–7 градусів та вологості 60–70 відсотків у погребі на стелажах або в ящиках. Також вони добре зберігаються у поліетиленових пакетах. Їх пересипають торфом або сухою тирсою і зав’язують пакети.

викопують наприкінці вересня – на початку жовтня підгортають, щоб запобігти пошкодженню осінніми приморозками, а викопують перед самими приморозками, коли почнуть відмирати стебла та листя. Бульби так само промивають та просушують у добре провітрюваному приміщенні. На зберігання закладають тільки здорові, що добре тримаються кореневої шийки та мають бруньки відновлення. Зберігають при температурі 5–7 градусів та вологості 60–70 відсотків у погребі на стелажах або в ящиках. Також вони добре зберігаються у поліетиленових пакетах. Їх пересипають торфом або сухою тирсою і зав’язують пакети. Ранункулюси, (лютики) викопують після відмирання стебел і листя. Промивають, просушують і прибирають у прохолодне місце, пересипавши бульби піском, торфом, мохом або тирсою.

викопують після відмирання стебел і листя. Промивають, просушують і прибирають у прохолодне місце, пересипавши бульби піском, торфом, мохом або тирсою. Кали викопують після пожовтіння листя, не чекаючи морозів. Промивають бульби у розчині марганцівки і добре висушують. Зберігають у паперовому упакуванні при температурі 5–7 градусів.

викопують після пожовтіння листя, не чекаючи морозів. Промивають бульби у розчині марганцівки і добре висушують. Зберігають у паперовому упакуванні при температурі 5–7 градусів. Кани прибирають після пошкодження листя осінніми приморозками разом із грудкою землі. Стебла обрізують до 10–15 см. Зберігають при температурі 7–8 градусів, пересипавши торфом або сухим піском у приміщенні з вологістю 60–70 відсотків.

прибирають після пошкодження листя осінніми приморозками разом із грудкою землі. Стебла обрізують до 10–15 см. Зберігають при температурі 7–8 градусів, пересипавши торфом або сухим піском у приміщенні з вологістю 60–70 відсотків. Бругмансія теж потребує викопування. Її висаджують у великий горщик і ставлять на зберігання у підвалі з температурою не нижче 5 градусів.

теж потребує викопування. Її висаджують у великий горщик і ставлять на зберігання у підвалі з температурою не нижче 5 градусів. Бегонія клубна – ця рослина потребує періоду спокою для відновлення сил і красивого зовнішнього вигляду. Також вона негативно ставиться до низьких температур, тому її потрібно обов'язково викопувати на зиму. Коли надземна частина рослини зів'яне, потрібно припинити поливи, давати спокій десь на два тижні. В цей час бульби наберуть поживних речовин. Якщо погодні умови дозволяють, можна залишити рослину в землі і на довше, щоб коріння краще зміцніло і квіти рясніше цвіли в наступному сезоні. З ґрунту бульби витягують в земляному комі, щоб не пошкодити тендітні корінці, відправляють на просушування приблизно на місяць. Взимку рослину зберігають в темному прохолодному місці, стежачи за тим, щоб бульби не пересихали — для цього рази 3-4 за зиму земляний ком зволожують по краю горщика.

клубна – ця рослина потребує періоду спокою для відновлення сил і красивого зовнішнього вигляду. Також вона негативно ставиться до низьких температур, тому її потрібно обов'язково викопувати на зиму. Коли надземна частина рослини зів'яне, потрібно припинити поливи, давати спокій десь на два тижні. В цей час бульби наберуть поживних речовин. Якщо погодні умови дозволяють, можна залишити рослину в землі і на довше, щоб коріння краще зміцніло і квіти рясніше цвіли в наступному сезоні. З ґрунту бульби витягують в земляному комі, щоб не пошкодити тендітні корінці, відправляють на просушування приблизно на місяць. Взимку рослину зберігають в темному прохолодному місці, стежачи за тим, щоб бульби не пересихали — для цього рази 3-4 за зиму земляний ком зволожують по краю горщика. Після зрізання квітів, не потрібно поспішати з викопуванням фрезії, тому що протягом ще 3-6 тижнів триває формування і зміцнення нових цибулин. В цей час варто скоротити поливи рослини. З настанням перших заморозків бульби витягують із землі. Їх обробляють фунгіцидами, просушують і відправляють на зимове зберігання в специфічні умови з високою температурою (від 20 до 30 ° С) і високою вологістю.

тому що протягом ще 3-6 тижнів триває формування і зміцнення нових цибулин. В цей час варто скоротити поливи рослини. З настанням перших заморозків бульби витягують із землі. Їх обробляють фунгіцидами, просушують і відправляють на зимове зберігання в специфічні умови з високою температурою (від 20 до 30 ° С) і високою вологістю. Тигридії викопують після відмирання надземної частини, дуже акуратно, щоб не пошкодити тендітне коріння. Перший час цибулини можна просушити в кімнаті, потім помістити в ящики з торфом або піском (без цих наповнювачів цибулини пересохнуть). Взимку цибулини зберігають в ящиках при температурі 5-7 ° С.

Викопують цибулинні квіти лопатою чи вилами, висмикувати за стебло не потрібно. Спочатку потрібно обережно підкопати, намагаючись не пошкодити підземну частину. Перед зберіганням усі цибулини та бульбокореневища бажано обробити фунгіцидами та протруйниками, що дозволить вбити хвороботворні мікроорганізми. Цибулини та кореневища розкладають по сортах і підписують, приблизно раз на місяць перебирають і оглядають.

Які квіти, які не потрібно викопувати на зиму

півонія,

троянда,

айстра багаторічна,

лілейник,

турецька гвоздика,

ірис,

хризантема,

примула,

рудбекія,

ехінацея,

астильба,

флокс,

люпин,

крокосмія,

водозбір.

клематис,

очитки і всі цибулинні первоцвіти.

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