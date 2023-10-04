Які квіти та рослини посадити на городі восени, щоб не росли бур’яни

Боротьбу з бур’янами краще розпочинати вже восени, тоді весною ділянка буде чиста і готова до засівання городніх культур. Досвідчені садівники та дачники діляться секретами: які квіти можна посадити на своїй ділянці восени, щоб зупини ріст бур’янів.

Раніше ми писали, чим восени підживити кущі смородини, щоб були великі ягоди.

Що посадити на городі восени, щоб не росли бур’яни: 3 квітки, які впораються з проблемою

Чебрець повзучий. Ця витривала та морозостійка рослина зовсім не боїться холодів. Тому дуже підходить для вирощування у холодну пору року. Окрім того, у вашому саду замайорять рожеві, червоні та фіолетові кольори, а аромат квітів привабить запилювачів. Квітка цієї рослини виділяє хімічні речовини, які запобігають росту насіння бур’янів. А густе листя чебрецю працюватиме як щит, що перешкоджатиме його зростанню.

Ця витривала та морозостійка рослина зовсім не боїться холодів. Тому дуже підходить для вирощування у холодну пору року. Окрім того, у вашому саду замайорять рожеві, червоні та фіолетові кольори, а аромат квітів привабить запилювачів. Квітка цієї рослини виділяє хімічні речовини, які запобігають росту насіння бур’янів. А густе листя чебрецю працюватиме як щит, що перешкоджатиме його зростанню. Азалія. Ця квітуча рослина з роду чагарників порадує садівників різноманіттям вибору сортів. Азалія буває рожевого, фіолетового, червоного, жовтого та помаранчевого кольору. Якщо посадити рослину на ділянці, вона утворить тінь і ускладнить ріст бур’янам. Квіти радять садити як навесні, так і восени. Кущам азалії потрібна буде мульча з листя чи кори, аби вони могли квітнути до настання холодів.

Ця квітуча рослина з роду чагарників порадує садівників різноманіттям вибору сортів. Азалія буває рожевого, фіолетового, червоного, жовтого та помаранчевого кольору. Якщо посадити рослину на ділянці, вона утворить тінь і ускладнить ріст бур’янам. Квіти радять садити як навесні, так і восени. Кущам азалії потрібна буде мульча з листя чи кори, аби вони могли квітнути до настання холодів. Аюга. Це витривала багаторічна рослина, що має квіти лавандового кольору. Її краще висаджувати навесні чи восени, коли ґрунт теплий та має достатню вологість. Аюга створить товстий килим зі свого листя, тим самим унеможливить ріст бур’янів.

Як ще за допомогою рослин позбутися бур’янів на городі: посів сидератів

Є ще один прекрасний метод, як очистити ділянку від бур’янів за допомогою рослин – висіяти сидерати. Це рослини-однорічники з потужною системою коріння. Вони боряться з бур’янами, шкідниками, захищають культурні рослини від хвороб та роблять ґрунт пухким.

Для боротьби з конкретним видом бур’яну висівають окремі сидерати. Проти берізки висівають гірчицю, а проти пирію – пшеницю та овес. Якщо засіяти ними город, пирію не буде декілька років.

Сидерати висівають після збору урожаю, також використовують такі рослини у якості боротьби з бур’янами: конюшину, люцерну, гречку та сою. Восени рекомендують висівати бобові культури, так як вони дуже морозостійкі. Якщо додатково потрібно розпушити ґрунт чи поліпшити його родючість, можна восени засівати жито чи пшеницю.

Чим корисні сидерати:

насичують ґрунт поживними речовинами, тому не потрібно вносити додаткові мінеральні добрива;

відновлюють якість ґрунту, якщо він окислився після внесення добрив;

покращують та розм’якшують структуру ґрунту;

знищують небезпечних збудників різних захворювань;

пригнічують ріст бур’янів.

Читайте також:

Обробіть город цим копійчаним засобом – і наступного сезону ви отримаєте неймовірний результат

Якщо посіяти петрушку на зиму, то перший урожай запашної зелені вже отримаєте ранньої весни

Які садові рослини обов’язково потрібно накрити на зиму: поради для садівників-початківців