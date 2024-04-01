Які квіти варто посадити зараз, щоб тішили цвітінням все літо

Квіти, які потрібно посадити вже зараз, щоб цвіли ціле літо

Які квіти потрібно і можна посадити вже зараз (які не злякаються приморозків — весняних повернень холоду), рекомендують фахівці.

Космея (Cosmos bipinnatus)

Космея приваблює своїм делікатним, схожим на ромашку цвітінням у відтінках рожевого, білого та пурпурового, є фаворитом серед садівників через легкість у вирощуванні культури та рясне цвітіння.

Посійте насіння космеї в добре дренований ґрунт на сонячному місці та ціле літо спостерігайте, як ці витончені квіти гойдаються на вітрі, приваблюючи метеликів і бджіл у сад.

Космея

Настурція (Tropaeolum majus)

Настурція, відома своїми життєрадісними квітами і листям, що звисає, додає яскравих кольорів грядкам, бордюрам і клумбам.Посійте насіння настурції в квітні на сонячному або частково затіненому місці

Настурція

Запашний горошок (Lathyrus odoratus)

Квітка відома своїм чарівним ароматом і ніжними гофрованими суцвіттями, є квінтесенцією фаворитів у садках.

Посійте насіння запашного горошку у вологий, добре дренований ґрунт, збагачений компостом, забезпечуючи опору для його вусиків, щоб вони обвивалися навколо них, коли вони ростуть.

Квіти будуть наповнювати повітря своїм солодким ароматом.

Запашний горошок

Соняшник (Helianthus annuus)

Звичайно, неможливо обійтися без соняшника — символу літа та сонячного світла. Соняшник неодмінно прикрасить будь-який сад своїми високими стеблами та веселим золотистим цвітінням.

Посійте насіння соняшнику безпосередньо в землю на сонячному місці з родючим, добре дренованим ґрунтом.

Соняшник

Календула (Calendula officinalis)

Календула цінується за свої яскраві, схожі на ромашку квіти та лікувальні властивості.

Посійте насіння календули у вологий, добре дренований ґрунт на сонячному або частково затіненому місці та насолоджуйтеся їх веселим цвітінням протягом усього сезону. Квіти календули не тільки радують око, але й приваблюють до саду корисних комах, що робить їх цінним доповненням до будь-якої садової екосистеми.

Календула

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